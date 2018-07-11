«Они планируют договориться». Участие несогласованных кандидатов на выборах ЯНАО – это вызов Артюхову

Выборы в Тазовском районе ЯНАО оживились благодаря участию двух известных политиков, которые идут в качестве самовыдвиженцев. На пост главы района претендует экс-руководитель муниципалитета Николай Харючи, брат известного политика, бывшего вице-спикера заксобрания ЯНАО Сергея Харючи. В одномандатном округе (довыборы в Заксобрание ЯНАО), куда входят Ямальский и Тазовский районы, выдвинулся бывший депутат Госдумы от Ямала Дмитрий Хороля. Оба политика хорошо известны, имеют не только высокий рейтинг, но и антирейтинг.

Политолог Кирилл Истомин расценивает выдвижение опытных политиков как желание воспользоваться моментом смены власти в собственных интересах.

«Оба кандидата вносят в предвыборную кампанию определённый интерес, это конкуренция. Правда, я не думаю, что они всерьёз намерены победить. Скорее, планируют договориться. В округе период смены власти, в какой-то мере участие таких политиков в кампании стало вызовом для врио губернатора Дмитрия Артюхова. Но вместе с этим надо понимать, что весь блок внутренней политики в правительстве региона остался прежним. Да и сам Артюхов уже успел показать на примере главы Тазовского района, что способен принимать политические решения (имеется в виду отставка Александра Иванова, который находится под следствием – прим.ред), – рассуждает эксперт в беседе с агентством «Новый День».

Он также отмечает, что выдвижение Хороля и Харючи не сможет кардинально изменить политическую картину выборов, так как выдвинутые «Единой Россией» кандидаты имеют высокие шансы на избрание. Напомним, на пост главы Тазовского района был согласован красноселькупский глава Василий Паршаков. А в одномандатном тазовском округе на мандат заксобрания будет претендовать кандидат от власти Степан Вануйто – директор «Агрокомплекса Тазовский».

Обновлено 17:47. Николай Харючи прокомментировал мнение эксперта в беседе с агентством «Новый День». «Я никогда не торговался. Моё решение об участиии в выборах вовсе не попытка получить преференции, это реальная борьба. Что касается сравнения с Дмитрием Оттовичем – думаю, это не вполне корректно. Я тазовчанин, он из Ямальского района. У нас разные ситуации», – заключил собеседник. Напомним, чуть ранее он дал развёрнутое объяснение своему решению идти во власть.

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 11.07.18

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