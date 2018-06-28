Экс-депутат Госдумы заявил о претензиях на место в заксобрании Ямала

Любопытный кандидат заявился на довыборы в заксобрание ЯНАО по Тазовскому одномандатному округу. Это бывший депутат Госдумы от Ямала Дмитрий Хороля. Он пришёл в избирком как самовыдвиженец, рассказал агентству «Новый День» собеседник в администрации района. Мандат вакантен после досрочной отставки вице-спикера заксобрания Ямала Сергея Харючи.

Работая в госдуме, г-н Хороля представлял партию «Единая Россия». Он известен, как бывший глава Союза оленеводов России.

В нынешней избирательной кампании единороссы в тазовском округе поддержали другого известного тундровика – председателя правления Союза оленеводов ЯНАО Степана Вануйто. Он выиграл партийные праймериз.

Также претендовать на мандат заксобрания Ямала по тазовскому округу будет ещё один представитель коренного населения – это общественник Ейко Сэротэтто. Он выдвинется от КПРФ. Г-н Сэротэтто считается оппозиционером, так как часто критикует работу чиновников в сфере защиты прав аборигенов. Власти даже называли его иностранным агентом, подозревая в сотрудничестве с зарубежными общественниками.

По версии собеседника агентства «Новый День», г- н Хороля может вступить в политическую кампанию как раз с целью оттянуть протестные голоса г-на Сэротэтто на себя. Одномандатный округ затрашгивает не только Тазовский, но ещё и Ямальский район. Г-н Вануйто хорошо известен в Тазовском, но не в Ямальском. Поэтому есть риск, что ямальские избиратели голосовать будут за Сэротэтто. По другой версии, Хороля может стать участником кампании как человек бывшего вице-спикера и влиятельного политика Сергея Харючи. Не исключено, что последний таким образом хочет сохранить контроль над кампанией и над районом. Напомним, в праймериз «Единой России» участвовал его сын, но он не набрал нужного числа голосов для выдвижения от ЕР.

Вместе с этим наблюдатель полагает, что появление г-на Хороля даже если и поможет распылить протестные голоса, никак не усилит кандиадата от партии Степана Вануйто.

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 28.06.18

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