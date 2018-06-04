Сын Харючи не смог получить поддержку населения на выборах

Ямальские единороссы подвели итоги праймериз в Тазовском и Ямальском районах, где выбирали кандидатов на дополнительные выборы депутата заксобрания ЯНАО по Тазовскому одномандатному округу № 3.

Лидирующую позицию занял депутат думы Тазовского района, председатель правления Союза оленеводов ЯНАО Степан Вануйто. За его кандидатуру было отдано 69,8 процентов голосов.

На втором месте – председатель общественной организации по содействию коренным малочисленным народам Севера «Минлей» Галина Матарас, которая получила 36,9 процентов голосов.

И только третье место у Андрея Харючи – 25,6 процентов голосов. Кандидат является cоветником главы администрации Приуральского района, председателем правления Приуральского филиала движения «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал-потомкам!».

Явка составила 10,5 процентов от числа избирателей.

Напомним, осенью 2018 года на Ямале будут проводиться довыборы по одномандатному округу, который представлял бывший вице-спикер заксобрания, отец Андрея Харючи Сергей Харючи. Его досрочную отставку дума Ямала одобрила 4 апреля 2018 года. Свое решение г-н Харючи объяснил тем, что нужно дать дорогу молодым. В интервью «Новому Дню» он рассказывал, чем планирует заниматься после многолетней работы депутатом.

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 04.06.18

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