На место Сергея Харючи в заксобрание Ямала придёт другой оленевод

Место ушедшего в отставку Сергея Харючи в заксобрании Ямала займёт Степан Вануйто. Об этом свидетельствуют предварительные итоги голосования в тазовском одномандатном округе (в него входят территории Ямальского и Тазовского районов). Г-н Вануйто является согласованным окружной властью кандидатом, он председатель правления Союза оленеводов ЯНАО, а также глава оленеводческого предприятия.

У окружного избиркома Ямала по данным на утро 10 сентября 2018 года есть только относительные цифры предварительного полдсчёта голосов, поэтому пока можно говорить лишь о приблизительных результатах. На втором месте по числу голосов – кандидат от КПРФ, известный оппозиционер Ейко Сэротэтто. На третьем – зоотехник, выдвинутый ЛДПР, Илья Яндо. Меньше всех голосов у самовыдвиженца Артура Сэротэтто.

В этом одномандатном округе была жалоба от жительницы, которая сообщила, что за неё проголосовал сын. После она отозвала жалобу. Ночью 10 сентября 2018 года Ейко Сэротэтто записал обращение к новому губернатору Дмитирю Артюхову, где рассказал, что заявителя запугали и вынудили забрать жалобу из избиркома.

Бывший вице-спикер Сергей Харючи сдал мандат депутата заксобрания Ямала досрочно в апреле 2018 года. Неофициально его решение связывали с тем, что нельзя занимать одновременно пост депутата и руководить организацией «Оленеводы мира».

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 10.09.18

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