На Ямале оштрафовали нового депутата Заксобрания за то, что игнорировал прокуратуру

По требованию прокуратуры оштрафовали нового депутата Заксобрания Ямала Степана Вануйто, который руководит агрокомплексом Тазовский. Причиной стало то, что он не предоставил в срок необходимые документы, которые запрашивала надзорная инстанция.

Бумаги прокуратура запросила в рамках проверки ООО «Агрокомплекс Тазовский». Один из сотрудников предприятия пожаловался на нарушение его трудовых прав. «В отношении директора и компании были возбуждены дела об административном правонарушении (умышленное невыполнение требований прокурора). Мировой судья подверг руководителя и его предприятие штрафу на общую сумму 52 тыс. рублей», – сообщили в прокуратуре Ямала.

После возбуждения дел все документы предприятие прокуратуре предоставило.

Получить комментарии самого г-на Вануйто и агрокомплекса на момент публикации не удалось – на предприятии сообщили, что его нет на месте.

Степан Вануйто является председателем Союза оленеводов Ямала. Он был избран депутатом в сентябре 2018 года на довыборах. Народный избранник занял место ушедшего в досрочную отставку Сергея Харючи.

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 17.10.18

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