На Ямале в Заксобрание идёт известный оппозиционер из аборигенов

Известный ямальский активист Ейко Сэротэтто станет кандидатом на пост депутата заксобрания Ямала. Он будет выдвинут партией КПРФ по Тазовскому одномандатному округу – тому, который ранее представлял ушедший в отставку вице-спикер Сергей Харючи. Об этом агентству «Новый день» сообщила секретарь обкома партии Елена Кукушкина. Решение принято в понедельник, 25 июня, в рамках партийной конференции. У г-на Сэротэтто сложные отношения с властями, он считатется оппозиционером и возмутителем спокойствия среди аборигенного населения округа.

Единороссы поддержат в этом округе выдвижение депутата думы Тазовского района, председателя правления Союза оленеводов ЯНАО Степана Вануйто. Он выиграл праймериз.

В муравленковском одномандатном округе коммунистов представит Сергей Зарипов. Единороссы же выдвинут председателя местной думы, начальника правового управления «Газпромнефть-Муравленко» Светлану Каменскую.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 25.06.18

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