Газпромнефть хочет сохранить место в заксобрании Ямала

Единороссы ЯНАО назвали ещё одного кандидата на довыборах в заксобрание Ямала. Победителем сокращённых внутрипартийных праймериз в муравленковском округе стала начальник правового управления «Газпромнефть-Муравленко» Светлана Каменская. Об этом агентству «Новый День» сообщили в региональном отделении «Единой России». Сейчас г-жа Каменская является председателем думы Муравленко. Ранее этот округ представлял бывший глава филиала «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Валерий Миннибаев, который отказался от мандата в мае 2018 года.

Довыборы пройдут осенью 2018 года. В заксобрании Ямала сейчас вакантно два мандата. Оба после досрочного сложения полномочий депутатов – вице-спикера Сергея Харючи и Валерия Миннибаева. В одномандатном Тазовском округе, который ранее представлял г-н Харючи, единороссы выдвинут депутата думы Тазовского района, председателя правления Союза оленеводов ЯНАО Степана Вануйто.

Салехард, служба информации

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