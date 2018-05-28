На Ямале долгожданная отставка. «Нефтегазовый генерал» решил расстаться с мандатом

Депутат заксобрания Ямала, представитель нефтяного лобби Валерий Миннибаев досрочно слагает полномочия. Соответствующее заявление он подал в аппарат думы, сообщили агентству «Новый день» в региональном парламенте 28 мая.

Его отставку должны принять депутаты. Поскольку очередное заседание думы намечено на 21 июня, очевидно, придётся созывать внеочередное – выборы должны быть назначены до 10 июня 2018 года.

Уход г-на Миннибаева является ожидаемым. О досрочной отставке народного избранника заговорили ещё в марте 2017 года, когда он уехал из Муравленко и перешёл на работу в подразделение «Газпромнефть Ямал» в Тюмени. Однако более года он не расставался с мандатом.

Миннибаев избирался в одномандатном муравленковском округе, соответственно, в регионе придётся проводить довыборы. Это не единственный округ, потерявший депутата. В сентябре 2018 года на Ямале должны пройти довыборы в Тазовском округе после досрочной отставки виец-спикера Сергея Харючи. Сейчас как раз идёт предварительное голосование «Единой России» для выдвижения кандидатов. Претендентов на мандат г-на Миннибаева также будут выбирать на праймериз, пояснили в партии.

«В такие горячие сроки праймериз пройдут по сокращённой программе, но в любом случае это будет открытая модель. То есть голосовать за кандидатов в депутаты будут также жители. Для нас факт наличия заявления от депутата – уже повод объявить предварительное голосование», – пояснил агентству «Новый день» руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Александр Ширыкалов.

Вместе с этим в отставку может уйти ещё один депутат заксобрания Ямала, в отношении которого ведётся расследование – это бывший глава «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков, которого подозревают в получении взятки. Кроме того, не работает в округе другой «нефтегазовый генерал» – экс-директор «АРКТИК СПГ 2» Сергей Соловьёв. О его уходе тоже говорили ещё в 2017 году, однако сложения полномочий пока также также не случилось. Он в отличие от коллег, проходил по списку «ЕР» и заменить его будет легче.

Салехард, служба информации

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