Новый депутат заксобрания Ямала рассказала, чем займётся в Салехарде

Спикер городской думы Муравленко Светлана Каменская сложит полномочия на ближайшем заседании 13 сентября. Её отставка связана с новым местом работы – 9 сентября она избрана новым депутатом заксобрания Ямала по муравленковскому одномандатному округу. Параллельно г-жа Каменская будет готовиться к очередному заседанию окружной думы, которое намечено на 27 сентября 2018 года. Об этом депутат рассказала в беседе с агентством «Новый День».

– Кто будет исполнять ваши обязанности в думе Муравленко сейчас?

– Пока – зампредседателя городской думы Максим Заболотских. 13 сентября будет заседание, где я слагаю полномочия. Дальше идёт процедура по согласованию и избранию нового председателя. Мы ориентируемся на конец сентября – октябрь. Довыборы депутата в связи с моим досрочным уходом состоятся, скорее всего, в сентябре 2019 года.

– Планируете ли вы остаться в Муравленко или переедете?

– Я продолжу жить в Муравленко и буду ездить в Салехард на заседания. Кроме того, у меня есть основная работа в компании «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз». В заксобрании я буду замещать должность на неосвобождённой основе.

– В какой комитет окружной думы хотели бы войти?

– Ещё не думала, посмотрю, какие полномочия, что ближе. В гордуме Муравленко я не вхожу ни в один из комитетов – таков регламент работы: председатель и зам не имеют права занимать такие должности.

– С чем придёте в заксобрание? Есть ли наказы и советы от жителей города?

– Я активно собирала наказы избирателей в предвыборный период, кроме того, часть у меня уже были как у председателя. Люди обозначили большой спектр вопросов – это и благоустройство, и трудоустройство, и здравоохранение. Многое уже удалось оперативно решить в рамках предвыборной работы – свалки, проблемы в деятельности УК или подрядных организаций.

– Но ведь эти вопросы можно решить на уровне городской думы. Для чего их выносить в заксобрание?

– Есть вопросы, которые можно решить только на уровне округа. Например, много предложений по предоставлению полномочий администрациям городов для контроля за строительством нового жилья. Сейчас представители муниципальной власти участвуют в приёмочных комиссиях, но этого недостаточно.

– Проходит реорганизация градообразующего предприятия «Газпромнефть Муравленко», его присоединяют к компании «Ноябрьскнефтегаз». Какие настроения у жителей, есть ли проблемы с трудоустройством или сокращения?

– Сокращений нет. Идёт планомерная работа по изменению системы управления. В Муравленко будет операционный центр, а все вспомогательные подразделения будут переводиться в Ноябрьск. Происходит ротация людей в другие регионы, но это по желанию сотрудника.

– Как это выглядит на практике? Закрыли здание «Газпромнефть Муравленко», расформировали, отправили в другие города сотрудников?

– Нет, здание по-прежнему есть. Более того, из Ноябрьска приезжают люди с производственной специальностью, а из Муравленко уезжают специалисты из вспомогательных отраслей. То есть численность сотрудников не меняется. Кроме того, неверно говорить о том, что будут сокращения в социально-экономической программе «Газпромнефть» в Муравленко. Партнёрство продолжится, снижений не будет.

– Как ваша семья отреагировала на ваше избрание и новую работу? Нет ли у родных опасений из-за того, что будут видеть вас ещё реже?

– В принципе я человек ответственный: и на этой должности, если занимаюсь каким-то делом, то погружаюсь полностью. Так что они привыкли к моей занятости. Я стараюсь свободное время посвящать родным и близким. Члены семьи меня поддерживают, в нашей семье избрание и новую работу рассматривают как развитие, получение новых компетенций, как плюс.

– Когда собираетесь в Салехард?

– Пока не знаю. Мне нужно получить документ о том, что я избрана, пройти необходимые процедуры. Там посмотрим.

Муравленко, служба информации

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