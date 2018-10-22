Новым главой думы Муравленко станет коммунальщик

В Муравленко единороссы нашли кандидата на пост председателя думы. В результате голосования на партийной конференции коммунальщик Александр Шаповалов набрал более 85 процентов голосов. Его кандидатура на должность спикера направлена в депутатскую фракцию, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Дума Муравленко осталась без председателя после того, как бывший спикер Светлана Каменская была избрана новым депутатом заксобрания Ямала в сентябре 2018 года.

Согласно официальной справке гордумы, г-н Шаповалов, претендующий на пост спикера, родился 21 июля 1972 года в Харькове. С 1996 по 2008 год работал в МУП «Муравленковские коммунальные системы». В 2008 году назначен на пост замглавы администрации по имуществу и ЖКХ. В том же году перешёл на работу в компанию «Ямалкоммунэнерго» (филиал в Муравленко «Тепло). И до сих пор работает там в должности первого замдиректора.

фото – официальный сайт думы Муравленко. Александр Шаповалов

Муравленко, служба информации

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