В заксобрание Ямала пришла новая блондинка

Председатель думы Муравленко Светлана Каменская переходит на работу в заксобрание Ямала. Она стала победителем на довыборах в одномандатном округе по итогам голосования 9 сентября 2018 года. Г-жа Каменская была выдвинута «Единой Россией».

По последним данным окружного избиркома, г-жа Каменская набрала почти 55 процентов голосов. Её соперники Татьяна Куликова (ЛДПР) и Сергей Зарипов (КПРФ) – 23 и 21 процент соответственно.

Светлана Каменская получит мандат ушедшего в досрочную отставку Валерия Миннибаева. Она представляет тоже самое предприятие, в котором ранее он работал – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 10.09.18

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