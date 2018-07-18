«Буратино» против «Газпрома». В Муравленко зарегистрированы кандидаты в депутаты заксобрания

В Муравленко окончено выдвижение и регистрация кандидатов на довыборах в одномандатном округе в заксобрание ЯНАО. Это претенденты на место бывшего главы «Газпромнефть Муравленко» Валерия Миннибаева. Он давно расстался с должностью и уехал из города, но мандат сдал только в мае 2018 года.

ТИК Муравленко зарегистрировал трёх кандидатов на этот пост. Все они – выдвиженцы от партий. «Единая Россия» поддержала спикера городской думы, начальника управления «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Светлану Каменскую. ЛДПР – воспитателя детского сада «Буратино» Татьяну Куликову. От КПРФ выдвинулся также нефтяник – оператор по добыче нефти и газа «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Сергей Зарипов.

В случае, если системные оппозиционеры снимут свои кандидатуры, выборы в Муравленко будут сорваны. Обычно на такой случай в округе всегда выдвигается самовыдвиженец – технический кандидат. В этот раз таких людей нет. Но в избиркоме города не ждут негативного развития событий. Там отмечают, что все зарегистрированные кандидаты – надёжные люди и намеренно срывать выборы не станут.

В 2015 году, когда избирался весь состав заксобрания Ямала, напомним, кампания в округе была более активная. На выборы, например, заявлялись бывший коммунист из заксобрания Ямала Олег Клементьев и экс-глава города Василий Быковский. «Сейчас иду по улице, а со мной почти каждый прохожий здоровается, и это главный результат моей жизни», – говорил тогда экс-мэр. Окружные власти рассматривали его как представителя несистемной оппозиции и полагали, что он вступает в кампанию ради преференций. Тогда, правда, ни Клементьев, ни Быковский не дошли до дня голосования – одному отказали, второй снялся с выборов досрочно.

Муравленко, служба информации

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