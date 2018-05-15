«От помощи отказались». Власти Ямала ответили на просьбу ввести ЧС из-за падежа животных

В правительстве Ямала прокомментировали письмо Ейко Сэротэтто к губернатору Дмитрию Кобылкину. Ранее автор послания попросил главу региона ввести режим ЧС, так как в тундре погибают олени.

В пресс-службе губернатора ЯНАО в ответ на запрос агентства «Новый день» рассказали, что проблема сезонная, поводов вводить особый режим нет. «Помощь оленеводам оказывается на постоянной основе», – уверили в правительстве. В том числе в тундру доставили корма. В правительстве добавили, что массового падежа нет.

Окружные чиновники не планируют направлять в тундру комиссию, поскольку такой орган работает в администрации Ямальского района. Кроме того, этой весной в ямальской тундре уже побывала проверка, поскольку ещё в марте от кочевников начали приходить известия о гибели оленей.

Причиной падежа являются проблемы с питанием животных. Весной снег твердеет, оленям сложно добывать ягель из-под наста.

В пресс-службе правительства цитируют слова главы МОП «Ярсалинское» Александра Сэротетто. Он рассказал, что сейчас 10 бригад, в том числе и оленеводы-частники, стоят с практически 30-тысячным стадом в одном каслании от Яр-Сале. Чумы и семьи уже переправились в сторону летних пастбищ. От помощи оленеводы отказались. «Будем ждать до 22 мая потепления и дождя», – сообщил руководитель хозяйства.

Чиновники прогнозируют улучшение ситуации через неделю, когда в регионе потеплеет.

Между тем Ейко Сэротэтто сообщал «Новому дню» о том, что в некоторых семьях погибло до 1000 оленей. Их трупы нужно утилизировать. Он также просил помочь доставить ослабленных оленей до летних пастбищ.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.05.18

Жителя Ямала могут посадить за комментарий «Вконтакте». / Власти Ямала раздали деньги мусульманам, епархии и казакам. / В ТРЦ Ноябрьска детский центр расположили на несуществующем этаже. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»