Глава района на Ямале заявил, что не хочет принудительно сокращать поголовье оленей

Глава Шурышкарского района ЯНАО Андрей Головин заявил, что муниципалитет нужно исключить из окружной программы принудительного сокращения поголовья северных оленей. Такое предложение он внёс депутатам регионального Заксобрания Ямала во время очередного заседания в четверг, 21 июня, сообщает агентство «Новый День».

Г-н Головин зачитывал отчёт о развитии Шурышкарского района. Территория живёт только за счёт сельского хозяйства – тут нет крупных нефтегазовых компаний и месторождений, как в других муниципалитетах. При этом глава района заявил, что в отличие от других земель пастбищ на территории Шурышкарского достаточно для того количества оленей, что есть в хозяйствах.

«После масштабного падежа оленей от сибирской язвы нам удалось восстановить и увеличить поголовье. Основные проблемы оленеводства – произошло снижение ставки субсидий на содержание оленей и на мясо. Есть дорожная карта, разработанная после вспышки сибирской язвы, чтобы урегулировать поголовье. Я бы попросил дифференцированно подходить к вопросам чувствительным таким (имеется в виду сокращение поголовья оленей – прим.ред.). Наш район – мало оленей, но пастбища сокращают. Считаю, в Шурышкарском районе нет необходимости регулировать поголовье. Я бы настаивал, чтобы нас выделили в отдельный муниципалитет», – осмелился предложить глава района.

Отметим, масштабное сокращение поголовья на Ямале началось после вспышки сибирской язвы в 2016 году на Ямале. Выяснилось, сто ресурс пастбищ в регионе уже исчерпан – ягель не успевает так быстро восстанавливаться. Напомним, в регионе преобладает тундровое оленеводство – когда частные владельцы и бригады каслают по всему округу, олени питаются природным кормом. В перечене мер по регулированию погловья – нормирование (сколько у одной семьи может быть животных), повышение цен на мясо, увеличение объемов забойной кампании, перевод на изгородное оленеводство, разработка маршрутов касланий.

Салехард, служба информации

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