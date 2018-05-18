На Ямале каждому оленю вживят чип

На Ямале идёт кампания по биркованию оленей, данные озвучили в правительстве округа.

«Забирковано 16 тыс. оленей в частном оленеводстве, и всё племенное стадо также имеет средства идентификации. Это 50 тыс.голов. Непомеченных животных из сельхозпредприятий уже с этого года невозможно будет сдать на убой, панты также не будут приниматься», – цитируют в пресс-службе губернатора Ямала начальника отдела обеспечения эпизоотического благополучия службы ветеринарии Евгения Попова.

Чипы ставят бесплатно. В них «зашита» информация о возрасте оленя, его принадлежности к оленеводческой бригаде или частному оленеводу, данные о прививках.

Тем оленеводам, кто уклоняется от чипирования животных, не будут предоставлять господдержку. «В этом году мы ввели один из целевых показателей для получающих государственную поддержку – это процент идентифицированных оленей. В этом году он должен быть не менее 70%. В будущем – стопроцентная идентификация», – сказал представитель департамента АПК, торговли и продовольствия ЯНАО Андрей Ревнивых, слова которого приводят в пресс-службе.

Вместе с этим на Ямале идёт поголовная вакцинация оленей от сибирской язвы. К вакцине вернулись после того, как в округе произошла вспышка заболевания. Заболевшие были и среди коренного населения. На Ямале работали военные, чтобы ликвидировать трупы заражённых животных. После этого власти также решили узнать точное поголовье оленей, так как по данным экспертов в регионе перевыпас. Животным не хватает корма. Правительство реализует план по постепенному сокращению поголовья оленей.

По данным на май 2018 года привиты 151 тыс.животных, это 23% от намеченного количества. Вакцина поставляется за счёт федерального бюджета.

Салехард, Новый День, служба информации

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