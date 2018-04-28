Два оленя на гектар. На Ямале начали сокращать поголовье тундровых животных

Учёные рассчитали оленеёмкость пастбищ Ямальского и Тазовского районов. Выяснилось, что зимой в день на одном гектаре могут выпасаться максимум два копытных. Речь идёт об определённой территории – арктические и типичные тундры, которые занимают большую часть указанных районов. Об этом сообщил агентству «Новый День» глава «Научного центра изучения Арктики» Антон Синицкий. Сейчас в регионе размер стада в десятки раз превышает допустимые пределы. Г-н Синицкий также добавил, что специалисты центра изучили зимние и летние пастбища и пришли к выводу, что ягеля на зимних осталось очень мало.

Результаты исследования будут использованы для решения проблемы дефицита пастбищ. О ней заявили в 2016 году во время вспышки сибиркой язвы в округе.

Появилось несколько предложений, они стали основой дорожной карты. В том числе предлагается ввести нормы числа оленей на семью, перевести часть хозяйств и общин на изгородное таёжное оленеводство, увеличивать объём забоев оленей.

Тундровики сразу после презентации этих мер выступили резко против, опасаясь силового решения проблемы.

Как пояснил Антон Синицкий, власти и учёные провели разъяснительную работу и объяснили, что все шаги будут согласованны с аборигенным населением. Сейчас кочевники готовы идти на диалог, и сами осознают проблему. Первые шаги уже сделаны.

В департаменте АПК, торговли и продовольствия Ямала агентству пояснили, что 2018 году должны быть разработаны нормы числа оленей для семей в Тазовском районе. Предварительные цифры в ведомстве пока не раскрывают.

Многие кочевники, получившие квартиры в посёлках, не могут там найти работу и по-прежнему живут за счёт семейного оленеводства тех, кто остался в тундре

Ещё одна мера: в ближайшее время предлагается перевести одну из бригад Ямальского района на круглогодичный выпас в лесную зону Надымского района. Ориентировочное число оленей – 1,5 тысячи, для их содержания потребуется строительство изгороди протяжённостью около 100 км и организация искусственной подкормки молоднякя. Об этом рассказывал первый замгубернатора Ямала Алексей Ситников, которого цитировали в пресс-службе администрации.

Предлагается выделять субсидии из бюджета тем тундровикам, которые согласны на изменение образа жизни и переход на таёжное оленеводство. Глава комитета АПК в заксобрании Ямала, депутат Марат Абдрахманов сообщил «Новому Дню», что для этого власти предлагают внести изменения в закон об оленеводстве, разделив тундровое и таёжное животноводство.

Правда, в неофициальных беседах с агентством животноводы высказывают опасения, что в случае перехода на лесное оленеводство придётся подкармливать оленей комбикормом, а пищеварительная система ямальских животных на это не рассчитана. Помимо этого ранее сами кочевники предупреждали, что переход на промышленное лесное оленеводство может убить культуру ненцев и привести к исчезновению тундрового оленеводства.

Ещё одно предложение властей – объединить четыре муниципальных оленеводческих предприятия Ямальского района в «Оленеводческий парк». Власти хотят закрепить за оленеводами земли, утвердить жёсткие маршруты касланий. «Для оленеводов определяются объёмы сдаваемой продукции, меры ответственности и обязанности по идентификации и вакцинации оленей», – рассказывал г-н Ситников, обещая распространить опыт на Тазовский район.

«Новый День» будет следить за реализаций плана по сокращению поголовья оленей и восстановлению пастбищ в ЯНАО.

Салехард, служба информации

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