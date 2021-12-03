На Ямале отменят норматив содержания оленей на семью

На Ямале отменяют нормы содержания оленей. Депутаты заксобрания автономного округа планируют принять соответствующие поправки в региональный закон об оленеводстве.

Нормативы содержания оленей (на семью, на хозяйство) были узаконены несколько лет назад после вспышки сибирской язвы. В 2016 году заговорили о том, что на Ямале перевыпас оленей – учёные и чиновники тогда заявили, что животные съедают больше ягеля, чес успевает вырасти. Прежний глава субъекта Дмитрий Кобылкин ставил задачу сократить поголовье оленей, которое в 2016 году составляло более 700 тыс. оленей. Тогда же и появилась идея выдавать господдержку только тем, у кого число оленей в стаде не превышает установленный правительством норматив. Это вызывало дискуссии в среде коренных жителей автономии, для которых оленеводство является основным занятием. Но несмотря на это в законе об оленеводстве возможность введения лимитов прописали.

Как пояснил 3 декабря изданию «Новый День» председатель комитета АПК и делам коренных народов Север в Заксобрании Ямала Эдуард Яунгад, норма хотя и была прописана в законе, но не применялась – лимиты по числу животных для оленеводов не устанавливали.

«Мы приводим закон в соответствие с действительным положением дел. Проблема перевыпаса существует и сейчас, особенно на полуострове Ямал. Пастбища истощены. Но со временем мы пришли к выводу, что неверно будет требовать сокращения оленей у частных владельцев – это их имущество и они могут распоряжаться им так, как считают нужным. Поэтому совместно с оленеводами, правительством и депутатами ищем другие варианты решения этой проблемы. В том числе сейчас учёные изучают опыт пилотного проекта по переходу одного из оленеводов в Надымском районе на изгородное оленеводство (когда животных не перегоняют с пастбища на пастбища, они живут на определённой территории)», – рассказал Эдуард Яунгад.

Эта мера также обсуждалась ещё 5 лет назад. Была составлена дорожная карта по переходу на изгородное оленеводство. Однако и в этом направлении не всё двигается быстро, поскольку у коренных народов Севера кочевой образ жизни, и менять его в один момент будет трудно.

Как уточнил г-н Яунгад, сейчас на Ямале чуть менее 800 тыс. оленей. И два пилотных проекта по переходу на изгородное оленеводство – в Тазовском и Надымском районах.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»