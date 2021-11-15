Ученые изучают, как выпас в таежной местности влияет на рост и развитие оленей

На Ямале на протяжение двух лет реализуется пилотный проект по развитию изгородного оленеводства. В нем участвуют два оленеводческих хозяйства, получившие гранты из окружного бюджета. Промежуточные итоги альтернативного способа содержания северных оленей подвели сотрудники Научного центра изучения Арктики.

Ямальский учёный Сергей Зуев побывал в Надымском районе в хозяйствах Владимира Слепушкина и Константина Сэротэтто, где провёл просчёт животных и определил половозрастную структуру стада, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Уже перед взвешиванием было видно, что олени, выпасаемые в изгороди, за летний сезон хорошо набрали вес, выглядят упитанными и здоровыми. Количество родившихся оленей на сто важенок – более 90%. Это на 20% выше среднестатистических данных в тундровом оленеводстве», – говорит младший научный сотрудник сектора социально-экономических исследований Научного центра изучения Арктики Сергей Зуев.

Как рассказал ученый, средний вес телят составил более 53 килограммов. Самый упитанный оленёнок весил 63,5 килограмма, что говорит о хорошем состоянии пастбищ. Анализ параметров размеров животных позволит в дальнейшем сделать научно обоснованные выводы, насколько выпас в таежной местности влияет на рост и развитие оленей. На зимний период оленеводы выгнали своё стадо в тайгу, чтобы кочевать с ним по близлежащей территории. На данный момент нет необходимости держать стадо внутри изгороди, так как по глубокому снегу можно применять те же способы выпаса, что и в тундровом оленеводстве.

Хозяйство Владимира Слепушкина и Константина Сэротэтто расположено в Надымском районе, в двадцати трёх километрах южнее поселка Лонгьюган. По итогам проекта Научный центр изучения Арктики даст оценку самому эксперименту и разработает методические рекомендации по дальнейшему распространению этого типа оленеводства в округе.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 15.11.21

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