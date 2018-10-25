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Четверг, 25 октября 2018, 11:23 мск

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Ямальским тундровикам предложили перейти на работу в ТЭК из-за сокращения поголовья оленей

фото – Заксобрание Ямала. Работа депутатов в Ямальском районе

Чиновники Ямальского района и окружной администрации готовят «большой подход» для перевода части тундровиков на оседлый образ жизни. Для этого проводят психологическую работу с семьями кочевников, которыми предлагают перейти из сферы оленеводства в ТЭК. Это необходимо в связи с тем, что на Ямале вынужденно сокращают поголовье оленей из-за недостатка пастбищ. Появляется много безработных аборигенов, которые прибывают в посёлки в поисках жилья и работы. Об этом в четверг, 25 октября, сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский. Он отвечал на вопросы депутатов в рамках очередного заседания заксобрания Ямала, сообщает агентство «Новый День». Кроме того, глава Ямальского района сообщил, что по-прежнему есть недобросовестные оленеводы: они используют пастбища, которые должны «отдыхать». Власти намерены особенно строго контролировать территории выпаса для пресечения таких нарушений.

Андрей Кугаевский стал очередным главой, который зачитал на окружной думе доклад о развитии своего муниципалитета. Глава показал фильм о районе – сейчас эта форма презентации стала модной среди чиновников. А также рассказал об эффективном взаимодействии предприятий ТЭК и власти, которое позволяет строить дома, школы, вводить специальные профильные классы в учебных заведениях и помогать коренным жителям. Он почти не говорил о проблемах, упомянув только миграционный оттток населения. Но о проблемах упомянули депутаты.

Либерал-демократ Иван Вершинин напомнил о падеже оленей, который случился веной 2018 года. В мае были официальные цифры: погибло 10 тыс. животных. Парламентарий спросил, какие меры принимались и принимаются для компенсации потерь тундровиков. Как раз в этот момент г-н Кугаевский сообщил об усилении контроля за выпасанием оленей.

«Мы с апреля работали с оленеводами в ежедневном режиме, предоставляли топливо для перевозки животных, так как олени не могли сами идти. 29 тонн топлива выдано из бюджета. Около 8 млн рублей направлено на выплаты тем, у кого ситуация была наиболее критичной. Сейчас мы совместно с органами власти ситуацию предсказываем, у нас есть план – это будет качественный подход к пастбищам. Есть недобросовестные оленеводы, которые пользуются пастбищами, которым нужно давать отдыхать. Поэтому мы и дальше максимально за технологией выпаса будет следить. Тем, кто будет в наиболее сложной ситуации, мы будем помогать финансово», – сказал докладчик.

Коммунист Елена Кукушкина обратила внимание на то, что из-за сокращения поголовья оленей кочевники перебираются в сёла, и власти пока к этому не готовы.

В ответ г-н Кугаевский заявил, что это не быстрая работа – на жильё и работу нужны деньги. Тундровикам предлагают перепрофилироваться.

«Недавно в правительстве прошла форсайт-сессия по всем тем проблемам, что вы озвучили. Это будет большой фундаментальный подход. Часть людей будут переходить на оседлый образ жизни. Мы переориентируем детей от занятости традиционной: сегодня ТЭКом предложено 10 тыс. вакансий. Их могут занять кочевники, это вопрос адаптации и мы работаем над психологическими проблемами. Говорим тундровикам, что они могут работать дома, но по техническим специальностям. Мы максимально встречается со всеми, у нас каждая семья в поле зрения, – уверил чиновник. – И сегодня психологический слом произошёл. Женщины говорят: «Мы готовы отдавать всех детей дальше учиться, мы понимаем, что всем места в тундре не хватит».

Андрей Кугаевский отметил, что наиболее сложно будет адаптировать людям среднего возраста.

Он добавил, что готовится социально – экономическое обоснование, чтобы всё прошло комфортно.

Согласно справке главы, сейчас в Ямальском районе живут 16,8 тыс. человек.

В 2016 году там случилась вспышка сибирской язвы. Эксперты назвали главными причинами недостаток пастбищ и потепление. Были версии, что вскрылись старые могильники, так как тундровики из-за недостатка корма для животных начали ходить на те территории, которые считались моровыми. После этого власти заявили, что необходимо сокращение поголовья – в регионе перевыпас. Началось постепенное сокращение стада. В том числе, увеличены объёмы забоя, разработка маршрутов каслания. Власти планировали в 2018 году ввести в Тазовском районе нормы голов на семью. Кроме того, планировалось уже в этом году перевести одну из бригад Ямальского района на лесное изгородное оленеводство, на подкормку.

Ямальский район, служба информации

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