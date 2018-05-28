После обращения тундровика к министру Кобылкину власти Ямала посчитали трупы оленей

Власти Ямала назвали актуализированное число погибших от истощения оленей – 10 тыс. голов. Это данные на 28 мая 2018 года.

«Это 1,5 процента от общего поголовья. Допустимая норма – 10 процентов», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Ямала. Это цифры, полученные в рамках последнего мониторинга, который специалисты провели в минувшие выходные – 26-27 мая 2018 года. Делегация успела посетить восемь стойбищ.

В окружной администрации называют падёж так: «животные, не прошедшие естественный отбор».

Ранее о проблеме голодомора заявил общественник, представитель аборигенного населения Ямала Ейко Сэротетто. Он попросил губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина ввести ЧС из-за массовой гибели животных, а позднее обратился к Дмитрию Кобылкину как к министру природных ресурсов РФ (был назначен 18 мая 2018 года). Причиной падежа стала затяжная весна. Ослабленные после зимы олени не могут достать ягель из-под толстого наста. В правительстве ЯНАО в ответ на обращение г-на Сэротэтто сообщили, что гибель слабых животных весной – это норма.

В пресс-службе правительства в понедельник, 28 мая, озвучили комментарий председателя Союза оленеводов Ямала, претендента на депутатский мандат Степана Вануйто. «Сегодня в округе большое поголовье северных оленей, природа показывает, что его нужно сокращать. Мы не оставим оленеводов один на один с проблемами. Будем помогать всем, что понадобится. В случае с сокращением поголовья вижу выход в активном участии в убойной кампании.

Оленеводам иногда и не нужно такое количество денег, которые они получат за сдачу мяса. Но их можно положить на сберегательный счёт или инвестировать», – считает г-н Вануйто.

Убойную кампанию в этом году начнут в октябре. Власти Ямала ещё раз напоминают, что в регионе принято решение переходить на изгородное оленеводство и сокращать число выпасающихся в дикой природе оленей. «В ходе облёта мы увидели, что в 300 км на север от Салехарда тундра в снегу. 300 км от столицы в сторону Надыма уже другая история. Это говорит нам о том, что план по переводу на пастбищное оленеводство необходимо реализовывать», – считает Ренат Пяк, замдиректора департамента КМНС.

Также власти упомянули об ещё одном варианте – объединении оленеводческих предприятий в одно.

Чиновники, защищающие интересы КМНС, в свою очередь говорят о том, что тундровики развели слишком большое поголовье из-за жадности.

«Когда я учился в школе, в тундре не было столько оленей и людей. Мы не знали, кто и где наши соседи. Но человеческая натура такова, что чем больше имеешь, тем больше хочется. Поэтому сегодня в тундре такое большое поголовье оленей», – говорит Тимофей Лаптандер, советник главы администрации МО Ямальский район.

Салехард, служба информации

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