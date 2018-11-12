На Ямале начали закрывать оленеводческие предприятия и забивать скот

В Ямальском районе ликвидируется муниципальное предприятие «Ямальское». Олени будут забиты до конца 2018 года. Что будет с работниками – пока неясно. Возможно, им предложат места в компаниях ТЭК, как анонсировал глава района Андрей Кугаевский. Постановление о ликвидации предприятия подписал 31 октября 2018 года именно он. Власти говорят, что ликвидация подобных структур – это тенденция ближайшего времени, связанная с мерами по сокращению поголовья.

Согласно постановлению г-на Кугаевского, МОП «Ямальское» закрывается в связи с «неудовлетворительным состоянием» за 2017 год и 9 месяцев 2018 года. А также в связи с «массовым падежом оленей». Напомним, животные погибали весной 2018 года. Речь шла о сотнях голов. «Животные будут сданы на убой до конца года – это 5241 олень. Юридическая ликвидация предприятия потребует больше времени. Работники уведомлены. Сейчас в штате 65 человек, служба занятости будет искать варианты для их трудоустройства», – рассказала агентству «Новый День» ликвидатор предприятия Татьяна Высокос.

В мае 2018 года предприятие заключило контракт на сдачу животных «Ямальским оленям» на 16 млн рублей.

Согласно документу, МОП ликвидируется с 1 февраля 2019 года.

Спикер заксобрания Ямала Сергей Ямкин, который занимается проблемами оленеводства, пояснил, что закрытие муниципальных оленеводческих предприятий – это логичный шаг. Он вписывается в концепцию сокращения поголовья в округе из-за нехватки пастбищ. Так что в ближайшее время стоит ждать ликвидации ещё нескольких государственных оленеводческих хозяйств. Например, В Ямальском районе разведением оленей занимается также МОП «Ярсалинское».

«Сейчас частникам принадлежит большая часть стада на Ямале. Более того, многие сотрудники муниципальных предприятий получают зарплату при этом также имеют собственное стадо. Это неправильно», – рассказал парламентарий. Он добавил, что сокращение муниципальных предприятий позволит частникам сдавать больше мяса на убой. При этом переработка оленины и забойка по-прежнему находятся под контролем государства. Напомним, на Ямале работает окружное госпредприятие «Ямальские олени».

Проблема с пастбищами на Ямале вскрылась после вспышки сибирской язвы. Тогда учёные начали изучать тундру. Выяснилось, что территорий недостаточно: мох, которым питаются животные, не успевает восстановиться. Было предложено несколько мер: разделить маршруты каслания, ввести норму голов на семью, увеличение объёмов заготовки мяса, перейти на изгородное оленеводство без свободного выпаса в тундре.

Ямальский район, служба информации

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