В Ямальском районе ищут инвестора для депрессивного рыбозавода: власти готовят приватизацию

Власти Ямальского района готовят к акционированию и продаже Салемальский рыбозавод. Он в марте внесен в муниципальную программу приватизации на 2019 год, сообщает агентство «Новый День» со ссылкой на документы администрации. Стоимость основных средств предприятия оценивается в 108 млн рублей.

В пресс-службе районной администрации изданию сообщили, что не могут ничего сказать по планируемой процедуре и предложили перезвонить через неделю. Директор завода Евгений Головинский сообщил в беседе с агентством «Новый День», что без преобразований предприятию не выжить. Сейчас и строения, и оборудование, и средства лова находятся в плачевном состоянии. Ветхие старые здания уже не отвечают никаким требованиям, прокормить себя завод не может – рыба, добытая работниками, стоит крайне мало. Если завод будет акционирован, возможно, найдется инвестор, который купит его, обновит фонды и расширит производство, создав переработку. Сейчас салемальские рыбаки продают улов салехардскому комбинату для производства консервов и рыбных изделий.

На предприятии трудятся более 90 человек. «Рыбозавод пережил несколько преобразований с 90-ых годов, банкротство, материально-техническая база слабая, возможности ее обновить нет, так как мы даже в ноль не выходим. На реконструкцию нам нужно порядка 40 млн рублей», – делится подсчетами директор Г-н Головинский. Он отмечает: еще 5-7 лет назад была возможность накопить средства, но сейчас наступил кризисный момент. «Цены на ГСМ растут, в поселке все работает на привозном топливе, это в разы удорожает производство по сравнению с тем же Салехардом, где есть перерабатывающий завод. Бензин стоил 45 рублей, а сегодня уже 66 рублей», – разводит руками глава предприятия.

Салемальские рыбаки сейчас добывают налим, пелядь, ряпушку, корюшку, щуку. На некоторые виды рыб квоты сильно ограничены, белая рыба частично и вовсе под запретом – муксун и нельма катастрофически исчезают из водоемов. За кг рыбы дают 30-45 рублей. «Нужны изыскания, проект, нужен новый завод, а также новые территории вылова рыбы», – рассуждает директор предприятия.

По мнению г-на Головинского, говорить о ходе приватизации можно будет летом 2019 года.

В 2018 году надзорные органы обвинили Салемальский завод в нелегальном вылове пеляди. На 2018 для предприятия была установлена квота на вылов пеляди – более 12 тонн. В ходе контрольной проверки летом 2018 года только на складах нашли около 18 тонн этой рыбы, при этом еще 9,6 тонн пеляди было отгружено салехардскому рыбокомбинату. Было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 256 УК РФ.

Кризис переживают и животноводческие предприятия района. Ранее стало известно, что ликвидируются оленеводческие комплексы. В частности в прошлом году закрыли МП «Ямальское» из-за сокращения числа поголовья и большого количества частных хозяйств.

Ямальский район, Юлия Фролова

Ямальский район. Другие новости 13.03.19

В Новом Уренгое женщину будут судить из-за проституток. / Власти Ямала снова спонсируют научную структуру, из которой выходят федеральные и местные политики. / Жители Ноябрьска сняли фильм про врачебные ошибки медиков горбольницы (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»