Губернатор Ямала Артюхов рассказал, что будет с оленеводами, которые потеряли работу

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что власти будут помогать оленеводам, которые потеряли работу из-за ликвидации госпредприятия в Ямальском районе. Об этом он сказал, отвечая на вопрос тундровика из Ямальского района в ходе прямой линии 23 декабря 2018 года. Речь идет о ликвидации МОП «Ямальское».

«Се-Яхинской тундре были нужны изменения. Предприятие находится в стадии ликвидации. Часть сотрудников трудоустроена, с другими будем работать на тему развития личного хозяйства», – сказал г-н Артюхов.

Ранее чиновники сообщали, что оленеводам предлагают трудоустроиться на предприятия ТЭК. Согласно постановлению главы района Андрея Кугаевского, МОП «Ямальское» закрывается в связи с «неудовлетворительным состоянием» за 2017 год и 9 месяцев 2018 года. А также в связи с «массовым падежом оленей». Как ранее сообщало агентство «Новый День», всего на предприятии работали 65 человек.

Ямальский район, служба информации

Ямальский район. Другие новости 23.12.18

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