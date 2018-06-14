Оленеводам Ямала предложат деньги за исход из тундры

Одна из оленеводческих общин Ямала готова перейти с тундрового на изгородное оленеводство – «Садэй-Яхинская». В пресс-службе правительства ЯНАО сообщили, что для них в южной части Тазовского района уже подобрана территория – в районе реки Юредей-Яха недалеко от посёлка Новозаполярный.

Как рассказал исполнительный директор Союза оленеводов ЯНАО Тимур Акчурин, которого цитируют в пресс-службе, община «Садэй-Яхинская» планирует построить 40 км изгороди, за которой будет выпасаться около 500 оленей.

Сроки строительства в правительстве обозначать не стали. Там добавили, что пилотные проекты по организации тундрового оленеводства будут финансироваться с помощью грантов.

Как пояснили агентству «Новый день» в департаменте АПК, торговли и продовольствия, готов проект постановления о гранатовой поддержке. Действовать она начнёт, скорее всего, не ранее 2019 года.

Кроме общины на изгородное оленеводство переведут оленеводческую бригаду муниципального предприятия Ямальского района. Для них участок подыскали в лесной зоне Надымского района.

Изгородное оленеводство – это вынужденная мера из-за слишком большого числа оленей на Ямале. Животным недостаточно корма в тундре.Сократить поголовье оленей также планируется благодаря большему объёму забоя. Кроме того, обсуждается ещё одна мера – это введение нормирования числа животных.

По данным правительства Ямала на 14 июня 2018 года, в автономии свыше 760 тыс. голов домашних северных оленей. Из них семь процентов – в государственной и муниципальной собственности, 34 процента – в коллективно-частной и частной собственности, в личных хозяйствах – почти 60 процентов оленей.

Тазовский район, служба информации

Тазовский район. Другие новости 14.06.18

Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста для северян. / В Салехарде суд отправил подростка-садиста в спецшколу. / На Ямале банкротится известный медиаменеджер. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»