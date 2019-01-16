На Ямале власти определили, кого из оленеводов ограничат в передвижениях по тундре

На Ямале два оленеводческих предприятия, которые каслают в тундре, могут перевести на изгородное оленеводство в другой район. Это «Ярсалинское» и «Панаевское» (оба из Ямальского района). Им предлагают переехать в Надымский район. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямала в среду, 16 января 2019 года. Ранее сообщалось, что «Садэй-Яхинская» община готова перейти с тундрового на изгородное оленеводство.

«Изгородное оленеводство в Надымском районе обязательно приживется, но здесь мы планируем изгороди постоянные замкнутые, с подкормкой оленей. Это будут небольшие стада – до полутора тысяч животных, не более», – сообщил замдиректора департамента АПК Вячеслав Жедулев, которого цитируют в пресс-службе правительства Ямала. В 2019 году чиновники впервые распределят гранты на развитие оленеводства, в том числе и изгородного. Конкурс состоится в первом полугодии, победители получат два гранта по 15 млн рублей каждый.

В правительстве надеются, что Надымский район примет на круглогодичный выпас около 10 тыс. животных из Ямальского района. «Постоянную прописку» на Хэнской стороне уже изъявили желание получить оленеводы третьей бригады МП «Панаевское», общины «Недарма» и два оленевода-частника. В настоящее время они занимаются изучением подходящих для выпаса участков», – уверяют в правительстве Ямала.

Ранее агентство «Новый День» сообщало о том, что на Ямале начали сокращать оленеводческие предприятия. В том числе, ликвидируется МОП «Ямальское». И переход на изгородное оленеводство, и ликвидация предпритий – это меры чиновников по сокращению поголовья оленей. После вспышки сибиркой язвы на Ямале выяснилось, что оленям в тундре недостаточно корма, что поголовье выросло и пастбища неспособны прокормить такое количество животных. При этом специалисты в беседе с агентством «Новый День» заявляли, что животные могут болеть от употребления в пищу комбикорма, который используется в изгородном оленеводстве. Их пищеварительная система приспособлена для употребления тундрового ягеля, который олени добывают, выпасаясь в тундре.

Надым, служба информации

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