Ямальские чиновники отдали контракт на исследование пастбищ югорчанам

Ямальские власти отдали очередной контракт на оценку пастбищ югорским ученым. На этот раз департамент внешних связей Ямала заказал исследование пастбищ Надымского района. Сумма контракта – 5,2 млн рублей. Ранее эти работы выполняли околовластные фонды и структуры на Ямале. Но на этот раз контракт получит Югорский госуниверситет, сообщает агентство «Новый день» со ссылкой на материалы закупки.

В 2019 году чиновникам, как и ранее, нужно оценить растительность на территориях тундры. Ученые должны предоставить заказчику сведения о площади различных типов пастбищ Надымского района и их предельной оленеемкости. Также карты, составленные подрядчиками, должны содержать прогнозы по оленеемкости пастбищ.

Об оленеемкости пастбищ на Ямале заговорили после вспышки сибирской язвы: ученые и чиновники заявили, что животным не хватает корма, что все ягельные места истоптаны, что оленей слишком много, а корма для них слишком мало, и что необходимо сокращать поголовье. Это было еще в 2016 году. После этого администрация Ямала начал проводить различные исследования, разрабатывать дорожные карты и разрабатывать законы об оленеводстве.

Надымский район, где сейчас нужно провести исследования, был выбран как место развития изгородного оленеводства – ямальские чиновники предлагают постепенно отказаться от тундрового оленеводства, сократить маршруты касланий и загнать оленей в загоны. Уже выбраны несколько предприятий Ямальского района, которые должны туда переехать и заняться разведением оленей в загонах – это, в том числе, «Ярсалинское» и «Панаевское».

Надымский район, служба информации

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