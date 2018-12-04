Вице-губернатор Ямала Соколова займется проблемой обнищания аборигенов

Глава Ямала Дмитрий Артюхов поручил вице-губернатору Ирине Соколовой заняться проблемой обнищания аборигенов. Он отметил, что «традиционное хозяйство не приносит коренному населению удовлетворительного дохода» и упомянул проблему снижения оленеёмкости пастбищ, из-за которой нельзя наращивать поголовье. Тенденцию он обозначил в рамках своего доклада 4 декабря 2018 года.

Г-н Артюхов предложил выбрать путь, чтобы улучшить финансовое положение коренных народов. «Ресурсы у нас есть, но важно сделать верный выбор. И, конечно, главное слово должны сказать сами представители наших коренных народов. Поручаю вице-губернатору Ирине Соколовой организовать эту очень важную работу», – неопределенно сказал губернатор. Неясно, что он имел в виду.

Ранее чиновники на разных уровнях уже предлагали перевести тундровиков на работу в нефтегазодобывающие компании, которые работают на территории округа. Какой именно работой аборигены могут заняться на месторождениях – не уточнялось. Ранее агентство «Новый День» писало о том, что в округе началась ликвидация муниципальных оленеводческих предприятий. Чиновники говорили, что этот процесс проходит в рамках сокращения поголовья оленей в регионе.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 04.12.18

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