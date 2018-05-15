Дмитрия Кобылкина просят ввести на Ямале режим ЧС из-за гибели животных

На Ямале тундровики просят губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина ввести режим ЧС из-за сильного падежа оленей. Кочевые жители считают, что власти должны поддержать оленеводов – перевезти слабых животных и уничтожить трупы падших оленей. Впервые сигналы о гибели животных в Ямальском районе начали поступать в конце марта 2018 года. На место выезжали учёные, чиновники и ветеринары. Был сделан вывод о том, что погодные условия и истощение пастбищ стали причиной бескормицы и ослабления животных.

Во вторник, 14 мая, в известном сообществе «ВКонтакте» «Голос тундры» появилось открытое письмо губернатору ЯНАО Дмитрию Кобылкину. Автор послания – Ейко Сэротэтто, представитель коренного малочисленного населения Ямала. Он сообщил, описывая проблему, что «некоторые оленеводы уже не могут кочевать из-за падежа ездовых быков». «Предлагаю предпринять меры: 1) по возможности помочь оленеводам добраться до летних пастбищ (если не посодействовать оленеводам добраться до летних пастбищ, то просто навсего пропадут последние ягельные места, ведь проблема с ягельными местами у нас сегодня, это одна из главных проблем на территории полуострова) 2) утилизировать трупы животных, 3) оценить масштабы падежа и ущерб оленеводов», – написал г-н Сэротэтто.

Как пояснил автор письма агентству «Новый день», послание пока существует только в электронном виде. Он рассказал, что в его хозяйстве животные начали падать давно – в основном это были телята. Однако у его знакомых масштабы ЧП больше и достигают тысячи голов.

Фото – правительства ЯНАО

Отметим, у Ейко Сэротэтто сложные отношения с властями, он часто критиковал систему отношений чиновников и ТЭК (в том числе и через названный паблик ВК), представляясь защитником аборигенов. Ему приписывают политические амбиции. Два года назад именно он написал письмо президенту Владимиру Путину, предлагая не допустить принудительного массового сокращения поголовья оленей в ЯНАО.

В правительстве Ямала пока не отреагировали на открытое письмо оленевода. Как пояснили агентству «Новый день» в пресс-службе департамента АПК, торговли и продовольствия Ямала, к ним обращение в официальной форме не поступало, как только оно поступит, специалисты подготовят ответ. Агентство отправило в ведомство запрос с просьбой предоставить данные по ситуации с падежом оленей. Ответ будет опубликован дополнительно.

Собеседник агентства «Новый день» в одном из муниципальных оленеводческих хозяйств региона сообщил, что ситуация в тундре действительно сложная. Есть факты гибели ослабленных оленей. Однако ситуацию нельзя назвать чрезвычайной. «В хозяйствах предпринимают меры – перевозят топливо на вездеходах, разгружая животных. Я могу сказать так: те, кто хорошо выпасал всю зиму – не стоял на месте, не ленился каслать в тундре, у того олени получили необходимое питание и сейчас более-менее здоровы. Ну, а тот, кто в посёлке провёл всю зиму, конечно, может потерять больше животных», – рассказал собеседник. Он добавил, что перевозить слабых животных на вертолётах или снегоходах – это крайне дорого и не рационально. Такие затраты могут не окупиться. Выход простой – восстанавливать стадо за счёт дохода от продажи оленины, субпродуктов и других традиционных товаров.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 14.05.18

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