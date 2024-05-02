Власти Ямала снова откладывают вопрос учёта оленьих пастбищ и маршрутов выпаса

Власти Ямала откладывают введение учёта пастбищ и маршрутов касланий. Поправки в закон об оленеводстве сейчас внесены в Заксобрание. Депутаты намерены продлить «заморозку» пунктов в законе, которые регламентируют учёт именно этих объектов.

Сейчас в законе об оленеводстве говорится, что учёт в сфере оленеводства осуществляется по следующим показателям:

1) субъекты оленеводства;

2) поголовье оленей;

3) оленьи пастбища;

4) маршруты передвижения субъектов оленеводства и стад оленей;

Действие последних двух пунктов приостановлено до конца 2023 года, то есть по закону власти Ямала должны с этого года начать регистрацию и анализ пастбищ и маршрутов касланий.

Однако в поправках, которые скоро должны рассмотреть депутаты Заксобрания Ямала, приостановка продлевается до кона 2025 года.

Ранее депутат Эдуард Яунгад пояснял, что приостановка связана с тем, что вести такой учёт невозможно без органов местного самоуправления. Вероятно, за несколько лет власти не смогли или не захотели решить этот вопрос.

Ранее из закона об оленеводстве убрали пункт, который позволял вводит норму числа оленей на семью.

И учёт пастбищ, и учёт маршрутов касланий, и нормы оленей на семью должны были решить проблему перевыпаса, которая обострилась во время вспышки сибирской язвы в 2016 году. Власти тратили деньги на выяснение оленеёмкости пастбищ и составляли научные исследования на эту тему.

Салехард, Наталья Ефремова

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