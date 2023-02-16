Депутаты Ямала отменили лимит оленей для аборигенов, введённый при Кобылкине

Депутаты Ямала согласовали отмену нормы содержания оленей на семью. Законопроект рассматривали ещё год назад, но приняли только сегодня, 16 февраля 2023 года.

Нормы были узаконены несколько лет назад после вспышки сибирской язвы. Прежний глава субъекта Дмитрий Кобылкин ставил задачу сократить поголовье оленей, которое в 2016 году составляло более 700 тыс. оленей. Тогда же и появилась идея выдавать господдержку только тем, у кого число оленей в стаде не превышает установленный правительством норматив.

Как сообщал год назад агентству депутат Эдуард Яунгад, лимит численности оленей так и не ввели.

«Мы приводим закон в соответствие с действительным положением дел. Проблема перевыпаса существует и сейчас, особенно на полуострове Ямал. Пастбища истощены. Но со временем мы пришли к выводу, что неверно будет требовать сокращения оленей у частных владельцев – это их имущество и они могут распоряжаться им так, как считают нужным. Поэтому совместно с оленеводами, правительством и депутатами ищем другие варианты решения этой проблемы. В том числе сейчас учёные изучают опыт пилотного проекта по переходу одного из оленеводов в Надымском районе на изгородное оленеводство (когда животных не перегоняют с пастбища на пастбища, они живут на определённой территории)», – объяснял Эдуард Яунгад.

Сегодня депутаты Заксобрания Ямала приняли ещё одну поправку в закон об оленеводстве. Приостановлено действие пункта об учёте маршрута касланий до конца текущего года. Это связано с тем, что вести такой учёт невозможно без органов местного самоуправления, пояснил г-н Яунгад.

Салехард, Наталья Ефремова

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