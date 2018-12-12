Чиновники Ямала устроили слежку за аборигенами в соцсетях: аккаунты, высказывания, политические взгляды (ДОКУМЕНТ)

Власти Ямала потратят миллион рублей, чтобы получить аналитичку о поведении аборигенов в соцсетях. Чиновники хотят знать, как высказываются ханты, селькупы и ненцы о власти, о чем пишут на своих страницах и в сообществах, к чьему мнению прислушиваются. При этом чиновники хотят получить ссылки на аккаунты наиболее влиятельных представителей КМНС (коренных малочисленных народов Севера), сообщает агентство «Новый День». Внутренней политикой и вопросами взаимодействия с коренным населением на Ямале занимается вице-губернатор Ирина Соколова. На Ямале есть целый департамент по делам КМНС, который ей подконтролен, кроме того, интересы тундровиков во власти представляет председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

По данным агентства «Новый День», госучреждение «Северное издательство» под руководством Эдуарда Ярмаметова заключило договор с ИП Соловьевым на «информационно-аналитические услуги». Исполнитель должен проанализировать материалы пабликов и личных страниц аборигенного населения по нескольким проблематикам. Первое – это представленность КМНС в соцсетях. Также идеологи Ямала хотят узнать, кто является лидерами мнений в среде коренных народов Ямала в соцсетях. Кроме того, заказчику хотелось бы изучить интересы аборигенного населения в соцсетях и политические настроения кочевников. «Северному издательству» нужен также анализ поведения ненцев и селькупов в «Инстаграмме», «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

К 20 декабря 2018 года г-н Соловьев должен предоставить закрытый аналитический доклад с выводами, списками лидеров мнений КМНС округа в соцсетях, ссылками на аккаунты популярных пабликов. За это он получит от «Северного издательства» 1 млн 50 тыс. рублей.

Нужно отметить, что на Ямале тема отношений власти и КМНС достаточно чувствительная. Так, чиновники отложили введение норм числа оленей на семью только потому, что это могло вызвать бунт в среде КМНС. Когда в ямальском сегменте соцсетей был создан паблик «Голос тундры», глава департамента внутренней политики Ямала Сергей Климентьев обвинил его в начале информационной войны. Активистом этого паблика был оппозиционер Ейко Сэротэтто, который спустя два года стал самостоятельной политической фигурой и в 2018 году участвовал в выборах в заксобрание Ямала. Власти автономии также полагают, что оппозиционые настроения в среде КМНС на Ямале поддерживает фонд «Батани» известного активиста Павла Суляндзиги.

Получить комментарии представителей интересов КМНС в думе Ямала – Эдуарда Яунгада и Сергея Ямкина не удалось. Их телефоны отключены. Агентство «Новый День» отправит запрос в правительство Ямала, чтобы понять, для чего нужен мониторинг соцсетей и отлеживание каждого высказывания аборигенов.

Ранее чиновники Ямала уже заказывали через госучреждения мониторинг соцсетей. Тогда также нужно было определить отношение ямальцев к власти, проанализировать их лчиные страницы и высказывания.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 12.12.18

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