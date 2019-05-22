Губернатор Артюхов рассказал, как власти отслеживают межнац в Сети

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что правительство отслеживает сигналы в соцсетях для недопущения межнациональных конфликтов. По его данным, 85 процентов ямальцев считают бесконфликтными межнациональные отношения в регионе. Цифры глава автономии озвучил в среду, 22 мая 2019 года, выступая на совещании в полпредстве с участием замруководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова.

«Каждый год в регион приезжает порядка 100 тыс. мигрантов. Это очень заметная доля. При этом социология неплохая: 85 процентов населения считают, что межнациональные отношения у нас бесконфликтные. Работаем вместе с ВЦИОМ. Нормативная база постоянно совершенствуется. Налажено взаимодействие органов власти с правоохранителями. Особое внимание уделяем сигналам в соцсетях, которые могут во что-то существенное выливаться. Есть Ситуационный центр региона, где все сообщения проверяются экспертами из регионального пула. СМИ тоже проверяют. В том числе по острым темам», – объяснил Артюхов. Напомним, ранее о мониторинге высказываний ямальцев, в том числе и коренных, в соцсетях агентство «Новый День» уже рассказывало.

Он заявил, что в ЯНАО «не было выявлено негативных событий, содержащих национальный или религиозный подтекст».

Традиционно глава автономии отметил роль национальных культурных объединений. В том числе и центров культуры малочисленных народов Севера.

Отметим, последними темами, связанными с вопросами национальных отношений, можно назвать историю с судом над оппозиционером – защитником прав аборигенов Ейко Сэротэтто (он эксплуатирует национальную тему), стрельбу в Надыме, в которой участвовали братья Ахундовы и был убит Гасанов Акшин. В этих конфликтах не нашли признаков межнацконфликтов, но определенные риски они все-таки несли.

Екатеринбург, Салехард, служба информации

Екатеринбург, Салехард. Другие новости 22.05.19

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