Чиновники Ямала собирают данные личных аккаунтов жителей

На мониторинг соцсетей и блогов власти Ямала за год (с октября 2017 года по октябрь 2018 года) потратят как минимум порядка 4,5 млн рублей. Это сумма контрактов, заключенных структурами, связанными с властями, с компанией «ПалитрумЛаб». Это известная фирма, которая специализируется на анализе соцсетей, является участником Сколково. Управляющий партнер PalitrumLab – Хачатур Арушанов. Её услугами пользуются в том числе и московские чиновники. Слежке подвержены в том числе и личные аккаунты. Цель тотального контроля не прописана. Вероятно, это необходимо для разработки информационных планов и реакции на негатив.

Договоры, предусматривающие мониторинг соцмедиа, заключены либо ГУ «Северное издательство», либо ГКУ «Ситуационный центр ЯНАО». Самый крупный из них был был подписан в декабре 2017 года: его сумма – два млн рублей, сообщает агентство «Новый День».

В техзаданиях контрактов – анализ высказываний ямальцев в соцсетях по той или иной теме. Оценка тем по уровню комментируемости, по числу лайков, наиболее популярные отзывы и наиболее обсуждаемые персоны. Кроме того – анализ личных страниц. «Исполнитель проводит обработку данных аккаунтов «ВКонтакте» и загрузку результатов обработки в систему для последующего мониторинга этих аккаунтов и возможности аналитической работы с данными аккаунтов».

Есть и такие задачи: «оценка в автоматическом режиме реакции пользователей «ВКонтакте» на различные информационные поводы, с возможностью анализа данных этой реакции по параметрам «Психотип» и «Электоральные предпочтения».

Кроме того, власти Ямала оплачивают через подконтрольные структуры доступ к системам мониторинга данных, в том числе программе Brand Analytics. В разработку берутся Вконтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники, Twitter, МойМир, МирТесен, Youtube, блог-платформы (Livejournal, Яндекс.Дзен), форумы и сайты отзывов, Telegram – каналы и открытые чаты, сайты информагентств, агрегаторы СМИ, интернет-СМИ и отраслевые порталы.

Напомним, отдельно власти Ямала заказывали анализ высказываний ямальцев в соцсетях о врио губернатора Дмитрии Артюхове. Кроме того, чиновники регулярно заказывают социологические опросы, которые должны ответить на вопрос, что думают жители округа о работе чиновников и социально-экономическом положении региона.

Известно, что «Ситуационный центр ЯНАО» также занимается обкаткой программы «Инцидент Менеджмент», которая позволяет отлавливать комментарии жителей и отдавать их в работу профильным департаментам.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.10.18

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