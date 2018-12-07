Госзакупки на Ямале – одни из самых непрозрачных в России

На Ямале сфера государственных закупок непрозрачна – к такому выводу пришли эксперты, анализирующие эту отрасль по всей стране. По итогам 2018 года ЯНАО попал в конец национального рейтинга прозрачности торгов, он занимает последние строки в группе «низкая прозрачность госзакупок» вместе с Дагестаном, Чечнёй, Ненецким автономным округом и Чукоткой. Это абсолютная противоположность соседней Югры, которая на втором месте рейтинга сразу после Москвы. Закупки ХМАО признаны прозрачными. Тюменская область попала в группу «средняя прозрачность госзакупок».

В исследовании аналитики изучали тип закупок, число закупок с единственным поставщиком, ошибки в документации на торгах, уровень конкуренции. Кроме того, эксперты смотрели, на сколько снижалась сумма контрактов в результате торгов. Ещё одним показателем стала доля расторгнутых контрактов.

Национальный рейтинг прозрачности госзакупок поддерживает федеральная антимонопольная служба. Составители аналитики посчитали: за 2018 год потери государства от торгов в условиях низкой конкуренции составили 89,6 млрд руб (без учёта уровня инфляции).

Отметим, техзадания госзаказчиков на Ямале часто не отличаются ни полнотой, ни возможностью предложить альтернативу. Зачастую это торги, «заточенные» под определённых поставщиков, в которых не участвуют сторонние фирмы. За последнее время предметом изучения становились закупки питания в школы и детсады, закупки веников и шампуня для губернаторской дачи, закупки мониторинга соцсетей для ямальского правительства, а также дорогостоящего маппинг-шоу для инаугурации губернатора Ямала.

На Ямале новый директор департамента госзаказа Олег Клочков, который обещал сделать закупки более прозрачными.

Салехард, служба информации

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