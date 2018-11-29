Новый ямальский чиновник дал громкое обещание

Новый глава департамента госзаказа ЯНАО Олег Клочков обещал сделать закупки более прозрачными. Об этом он сказал на встрече с губернатором округа Дмитрием Артюховым. Слова чиновника цитирует пресс-служба правительства региона в четверг, 29 ноября 2018 года.

Во время разговора, рассказывают в пресс-службе, были затронуты темы госзакупок, развития и регулирования контрактной системы, а также повышения контроля за указанной деятельностью. «Задача очень серьёзная, департамент обеспечивает организацию закупок округа на миллиарды рублей – это вопрос эффективности нашей работы. Многое необходимо сделать. В том числе, нужно развивать нормативно-правовую базу», – заявил г-н Артюхов.

В ответ г-н Клочков обещал, что приложит все усилия: «Все задачи <…> будут выполнены. Я говорю о развитии конкуренции, повышении прозрачности и уровня информатизации в сфере государственных закупок», – сказал руководитель ведомства.

Г-н Клочков получил высокий пост по итогам конкурса. Он окончил с отличием Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юрист». С 2007 года работает по специальности. На Ямал прибыл из ХМАО, где работал в правовом управлении аппарата губернатора.

Госзакупки на Ямале не отличаются прозрачностью и эффективностью. За бюджетный счёт чиновники покупают, например, дорогие шампуни в представительский комплекс. При этом крупные строительные проекты отдаются подрядчикам без торгов – через непрозрачные фонды и некоммерческие организации. Так, например, осваиваются бюджетные деньги на строительство храма в Салехарда – через фонд «Сотрудничество Ямала».

Салехард, служба информации

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