Губернатор Ямала назначил на высокий пост сотрудника аппарата Комаровой

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил нового директора госзаказа – им стал Олег Клочков. До назначения он работал в аппарате губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Г-н Клочков руководил отделом мониторинга и законотворческой деятельности правового управления.

Ранее губернатор Ямала широко рекламировал конкурс на пост директора именно этого департамента. Обосновывая назначение Клочкова на высокий пост, в пресс-службе правительства Ямала объясняют: «он запустил и наладил информационную систему органов власти и её мониторинг, минимизировал количество оспариваемых в суде и прокуратурой правовых актов, выстроил систему взаимодействия с органами госвласти ХМАО в сфере правотворчества. Участвовал в правовом обеспечении строительства перинатального центра в Сургуте на основе государственно-частного партнёрства».

Также о новом директоре департамента сообщили, что он увлекается дайвигном и является полуфиналистом конкурса «Лидеры России». Согласно официальной справке, г-н Клочков с отличием окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юрист».

Курировать госзаказ в правительстве Ямала будет замгубернатора по экономике Александр Калинин.

Пост директора департамента госзаказа ЯНАО стал вакантен в конце 2017 года. Контракт не продлили экс-руквоодителю Виктории Рубан, она, по официальной версии, переехала в другой регион.

фото – официальный сайт правительства ЯНАО. Новый директор департамента госзаказа Олег Клочков.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.11.18

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