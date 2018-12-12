Власти Ямала объяснили, почему их закупки признали непрозрачными

Новый чиновник Ямала Олег Клочков прокомментировал рейтинг госзакупок, в котором торги ЯНАО признаны непрозрачными. По версии нового директора департамента госзаказа, рейтинг не показателен. По его словам, есть и другой подобный анализ, где Ямал занял лидирующую позицию.

Речь идет о Национальном рейтинге прозрачности закупок в 2018 году, который поддерживает ФАС. Ямал попал в самый его конец.

«Методология расчета рейтинга составлена оргкомитетом проекта и не является официально принятой методикой», – уверен Олег Клочков, его слова цитируют в пресс-службе администрации округа, отвечая на запрос агентства «Новый День». Основной аргумент Олега Клочкова: национальный рейтинг анализирует, в основном, уровень конкурентности торгов. А на Крайнем Севере, учитывая его плохую транспортную доступность, говорить об этом неправильно.

Глава ведомтсва на Ямале также критикует такой показатель рейтинга как снижение цены. По версии Олега Клочкова, на Ямале заказчики изначально правильно определяют цену контракта, поэтому участники не могут демпинговать. «Тем не менее за одиннадцать месяцев текущего года экономия достигла 1,3 млрд рублей», – говорится в ответе г-на Клочкова.

Чиновник сообщает, что для повышения прозрачности госзакупок, которой он обещал добиться, есть несколько предложений. В том числе это применение автоматизированной адресной рассылки о проводимых закупках. И увеличение доли закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организации до 30 процентов.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 12.12.18

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