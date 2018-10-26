Дача властей Ямала накупила тазиков для бани и шампуни почти на миллион рублей

Резиденция губернатора Ямала – гостинично транспортный комплекс «Ямальский» – стала скромнее в своих тратах, но по-прежнему не экономит на вип-гостях. Такие выводы можно сделать, проанализировав закупки резиденции за 2018 год, сообщает агентство «Новый День».

Первая группа закупок: это авиаперелёты. В 2018 году представительский комплекс заказал авиаперевозки на несколько миллионов рублей. Один из маршрутов – до Шурышкарского района и обратно, где у губернаторской администрации есть ещё одна дача на озере Варчаты. Стоимость этой закупки – 2,4 млн рублей. Другой заказ на перелёты менее конкретный – на 2,6 млн рублей. Маршрут не указан.

Вторая группа закупок – предметы личной гигиены для гостей. Так, в марте 2018 года гостиница, где останавливаются только гости чиновников, приобрела партию элитной косметики «Локситан» на 700 тыс. рублей. Это средства гигиены с маслами карите, миндаля, лаванды и прочими полезными ингредиентами. В набор входили молочко для тела, мыло, шампунь. Стоимость одноразового экземпляра – около 700 рублей. Вместе с этим для постояльцев закупают зубные щётки, зубные нити, расчёски, шапочки для душа и все необходимые товары для комфортного времяпрепровождения за городом.

Третья группа покупок для губернаторской резиденции – бытовая техника. В этой группе, например, закупка в 2018 году ароматизатора воздуха за 85 тыс. рублей. За 227 тыс. покупают пылесосы, телевизоры, чайники.

Ямальские чиновники, очевидно, являются поклонниками бани, поэтому ещё одна группа госзакупок касается этого вида отдыха. За бюджетный счёт покупают веники, шайки, лейки и прочие атрибуты сауны. В том числе, отдыхающим в резиденции губернатора нужны веники березовый, дубовый, канадский дуб, липовый, пихтовый, кленовый, эфирные масла, тазы и запарники. Суммы заказов – 127 тыс. рублей. Отдельно, в рамках следующей закупки, служащие закупают чехлы и наборы для бани.

Ещё один блок товаров, приобретённых в рамках госконтрактов – товары для кухни, посуда. В том числе керамический гриль за 65 тыс. рублей и мангалы, модный прибор для приготовления еды су-вид и пароконвектомат. На 360 тыс. рублей в комплекс закупили различных формочек для выпечки маффинов и эклеров. Покупали специализированную дорогостоящую открывалку для вина.

Помимо прочего в комплекс закупаются предметы интерьера. Весной были приобретены ковры за полмиллиона рублей. Чиновникам нужны были также комнатные растения за 144 тыс. рублей и живые срезанные цветы на 277 тыс. рублей, в мае нужны были также клумбы за 300 тыс. рублей. Чтобы листья растений блестели, госслужащие закупают специальные аэрозоли наряду с удобрениями.

Отдельно покупают предметы для активного отдыха: две палатки за 107 тыс. рублей, костюмы утеплённые.

Разумеется, в резиденцию губернатора закупаются и продукты: мясо, рыба, крупы, напитки и прочее.

Вместе с этим закупки 2018 года намного скромнее закупок, например, пятилетней давности, когда чиновники закупали в губернаторскую резиденцию шампанское «Вдова Клико», «Мондорро Асти», коньяк «Хеннеси» и виски 25 летней выдержки. Миллионы рублей уходили на закупку элитной выпивки. Резонансной стала закупка по поиску подрядчика на ремонт комплекса за 100 млн рублей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 26.10.18

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