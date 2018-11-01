Инвестору храма в Салехарде из бюджета выделят ещё полмиллиарда рублей

Власти Ямала планируют направить ещё полмиллиарда рублей в Фонд замгубернатора Александра Мажарова, названный «Сотрудничество Ямала». Об этом говорится в проекте распоряжения о выделении средств, который опубликован на официальном сайте правительства автономии 31 октября 2018 года, сообщает агентство «Новый День».

Основная часть средств из этих 500 млн рублей снова пойдёт на Храм в Салехарде – об этом сообщили в правительстве Ямала в ответ на запрос агентства «Новый День». Это будет уже второй транш на сотни миллионов рублей для религиозного объекта этой осенью. Ещё какая-то часть из полумиллиарда рублей пойдёт на два других религиозных объекта.

«Фонд является заказчиком-инвестором строительства храмового комплекса в честь Преображения Господня. Дополнительное финансирование в текущем году необходимо для завершения фасадных и сопутствующих работ. Кроме того, необходимость дополнительных ассигнований в 2018 году связана с возведением в селе Овгорт (Шурышкарский район) деревянного православного храма и ремонта мечети в Губкинском», – говорится в пояснениях, присланных в редакцию агентства. Более того, ямальский бюджет профинансирует через Фонд «Сотрудничество Ямала» объекты в Севастополе. В новой субсидии на 500 млн рублей планируется предусмотреть сумму для этого. Деньги пойдут на памятник лётчикам, павшим в Великой Отечественной войне. Монумент установят в посёлке Кача.

Когда субсидия для фонда «Сотрудничество Ямала» будет выделена, общая сумма бюджетных вложений в эту структуру в 2018 году составит 1,4 млрд рублей.

В сентябре 2018 года после вопроса, заданного депутатом Еленой Кукушкиной, стало известно, что в целом на храм в Салехарде потратят 5,4 млрд рублей. Пока большая часть этих денег – около двух миллиардов – выделена бюджетом Ямала.

Салехард, служба информации

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