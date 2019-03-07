Субсидию в 550 млн рублей ямальский фонд потратит на религиозные проекты

Субсидия, которую получит некоммерческий фонд «Сотрудничество Ямала», будет направлена на религиозные объекты в Новом Уренгое и Салехарде. Часть средств также будет израсходована на мероприятия и поездки. Об этом агентству «Новый День» сообщили в правительстве Ямала в четверг, 7 марта 2019 года. Речь идет о новом транше в 550 млн рублей, который был предусмотрен постановлением губернатора Ямала и бюджетом автономии на 2019 год.

В документе, который опубликован 7 марта на сайте правительства ЯНАО, говорится, что средства субсидии – 550 млн рублей – могут быть потрачены на содержание самого фонда и его проекты. Однако конкретные статьи расходов и суммы не указаны. Вместе с этим агентству стало известно, что деньги уже получены фондом.

Основная часть субсидии в 550 млн рублей будет направлена на два проекта, связанных с религией. Это строительство медресе (учебного заведения) на территории соборной мечети в Новом Уренгое и продолжение строительства соборного комплекса Преображения Господня в Салехарде.

Оба проекта были заявлены давно. Школа при мечети в Новом Уренгое будет возведена взамен старой, деревянной, которая сгорела в 2014 году. Прежнее здание медресе было построено турецкой компанией «Ямата». «До инцидента там проводились ежедневные пятикратные молитвы, а также занятия по изучению основ Ислама для детей и взрослых», – пояснили собеседник в правительстве Ямала. Бывший муфтий управления Хайдар-хазрат Хафизов после пожара говорил, что школу построят «всем миром», с помощью благотворителей. Известно, что средства на проект школы, например, выделяла компания «Газпром добыча Ямбург».

Храм в Салехарде на набережной Шайтанки строят еще дольше – с 2012 года. Фонд «Сотрудничество Ямала» является заказчиком работ. Двухуровневый храмовый комплекс включает в себя приходской дом, воскресную школу, а также епархиальное управление Салехардской епархии. В феврале 2019 года власти Ямала сообщили, что во второй половине года в соборе установят иконостас. Кроме того, на текущий год запланированы фасадные работы. Сейчас строители комплекса ждут партию облицовочных материалов, которая будет доставлена в Лабытнанги по железной дороге.

Источник в правительстве Ямала пояснил «Новому Дню», что деньги, которые власти округа направляют в фонд для возведения храма и медресе – это средства безвозмездных поступлений от компаний ТЭК. «Юридически требуется, чтобы эти средства первоначально были предоставлены правительству. Затем учредитель фонда – департамент внешних связей – направляет их непосредственно на строительство собора», – объяснил собеседник агентства.

При этом остальная часть региональной субсидии для фонда в 550 млн рублей будет направлена на международные мероприятия и конференции. Ближайшим таким событием станет Ямальский нефтегазовый форум. Он пройдет в Новом Уренгое 14-16 марта. В середине марта губернаторские ансамбли «Сеетэй Ямал» и «Сыра-Сэв» в составе официальной делегации России поедут в Северную Корею. В Пхеньяне с 15 по 22 марта пройдут торжественные мероприятия по случаю 70-летия подписания соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР. Кроме того, 9-10 апреля в Санкт-Петербурге пройдет пятый международный форум «Арктика – территория диалога». Округ – один из ключевых участников.

Салехард, служба информации

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