В бюджете Ямала по итогам 2018 года остались избыточные 45 млрд рублей

Депфин Ямала отчитался о колоссальном незапланированном росте доходов по итогам 2018 года перед депутатами заксобрания округа в четверг, 23 мая 2019 года. По словам заместителя депфина ЯНАО Андрея Захарова, профицит составил 45 млрд рублей. Докладчик добавил, что впервые сборы бюджета превысили 200 млрд рублей.

Как сообщил чиновник Депфина, причина таких огромных сверхдоходов – успехи нефтегазодобывающих предприятий, в том числе ввод новых месторождений, запуск предприятия «Ямал СПГ», а также запуск нефтеналивного терминала «Ворота Арктики». Доходы бюджета в 2018 году составили 212 млрд рублей, расходы – 167 млрд рублей.

Основную прибыль в бюджет Ямала приносит компания «Газпром», ее доля в объеме поступлений – 39 процентов. «Новатэк» обеспечивает 19 процентов поступлений. «Газпром нефть» – еще 10 процентов. И три процента – это доля «Роснефти».

По словам Андрея Захарова, сверхдоходы бюджета позволили увеличить зарплаты бюджетникам, которые указаны в майских указах. Их зарплаты превысили прожиточный минимум. Кроме того, увеличены и другие расходы. На строительство – адресно-инвестиционную программу – потрачено было около девяти млрд рублей. На дороги ушло 9,5 млрд рублей. Более 10 млрд рублей – на решение жилищных проблем. Еще 67 млрд рублей раздали муниципалитетам в качестве межбюджетных трансфертов. Все эти суммы превышают показатели 2017 года.

Андрей Захаров сообщил, что за эффективный бюджет, за рост налоговых платежей Ямал удостоился двух грантов – в миллиард рублей и 800 млн рублей.

Согласно отчету о расходовании средств бюджета за 2018 года, фонд «Сотрудничество Ямала», учрежденный департаментом внешних связей Ямала, получил в распоряжении 940 млн рублей. Основная часть этих средств, напомним, пошла на строительство храма на набережной в Салехарде. Как ранее пояснял неофициальный собеседник в правительстве Ямала, деньги, которые власти округа направляют в фонд для возведения храма – это средства безвозмездных поступлений от компаний ТЭК. Порядка 91 млн рублей получил еще один фонд – Агентство инфраструктурного развития. Еще около 63 млн рублей – это деньги, которые получил «Центр развития Арктики» – также некоммерческая организация, которая занимается международными мероприятиями и научными проектами.

Отчет об исполнении бюджета за 2018 год был одобрен депутатами 23 мая. Против закона проголосовали представители оппозиции – справедливоросс Валерий Степанченко, коммунист Елена Кукушкина и два депутата от ЛДПР. По словам Кукушкиной, между разными слоями населения разница в зарплатах колоссальная, и не все люди почувствовали рост доходов бюджета.

Отметим, в 2019 году депутаты уже также правили бюджет в связи с дополненительным поступлением 20,5 млрд рублей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 23.05.19

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