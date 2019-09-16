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Понедельник, 16 сентября 2019, 09:53 мск

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Бюджет Ямала вырастет еще на 20 млрд рублей

Бюджет Ямала на 2019 год вырастет еще на 20 млрд рублей. Изменения в сентябре 2019 года подготовил департамент финансов ЯНАО.

В марте, после первой корректировки, доходы на 2019 год планировались на уровне 195 млрд рублей. Сентябрьские поправки увеличат бюджет на текущий год до 215 млрд рублей. В пресс-службе правительства агентству «Новый День» сообщили, что комментариев о допдоходах и их распредлении до 18 сентября давать не будут.

19 сентября состоится заседание заксобрания ЯНАО. Вероятнее всего, депутаты примут поправки. При этом на сайте заксобрания ни самого законопроекта с бюджетными изменениями, ни пояснений также нет: традиционно на Ямале такие вопросы публикуют буквально за день – два до думы.

Согласно поправкам в бюджет ЯНАО на 2019 год, которые изучило агентство «Новый День», около 6 млрд рублей из новых поступлений – это увеличения по налогу на прибыль организаций. Также выросли на 4 млрд рублей поступления налога на имущество организаций. Еще три миллиарда рублей – это доходы, которые получили власти от размещения бюджетных средств на депозитах. Кроме того, порядка 4,7 млрд рублей из новых доходов – это безвозмездные поступления от других бюджетов. Каких именно – уточнить не удалось.

Расходы

Как следует из корректировок бюджета, на адресно-инвестиционную программу (стройки) в 2019 году выделят на четыре млрд рублей больше. Итого на возведние различных объектов чиновники планируют потратить в этом году порядка 21 млрд рублей.

На 2,5 млрд рублей вырастет субсидия для фонда жилищного строительства на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Итого на эти цели фонд должен получить 7,1 млрд рублей.

Почти вдвое вырастет финансирование непрозрачного фонда, который подконтролен замгубернатора Александру Мажарову – «Сотрудничество Ямала». Власти запланировали выдать ему 1,5 млрд рублей из бюджета на 2019 год. Напомним, фонд строит храм на набережной в Салехарде. На него идет основная часть средств.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 14.09.19

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