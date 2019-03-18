Власти Ямала увеличат расходы бюджета на 20 млрд рублей

Власти Ямала готовятся увеличить бюджет округа на 2019 год на 20,5 млрд рублей. На столько увеличатся и расходы. Соответствующий проект закона разработан департаментом финансов автономного округа, сообщает агентство «Новый День». В том числе вырастут субсидии некоммерческим околоправительственным фондам, субсидии фонду жилищного строительства и траты на стройки. Ближайшее заседание окружного заксобрания намечено на 21 марта 2019 года, очевидно, проект поправок в бюджет региона будут одобрять там. Однако на сайте самого заксобрания нет пока ни проекта бюджета, ни пояснительной записки, более того, такого вопроса даже нет в повестке законодательного органа.

Согласно проекту поправок, который есть в распоряжении агентства, планируется увеличить на 4,8 млрд рублей адресно-инвестиционную программу ЯНАО, то есть финансирование строек в регионе. С 12,2 млрд рублей до 17 млрд рублей. Также вырастет дорожный фонд с 3,3 млрд рублей до четырех млрд рублей.

Увеличится финансирование фонда «Сотрудничество Ямала», который курирует замгубернатора Ямала Александр Мажаров. С 550 млн рублей до 800 млн рублей. Ранее в правительстве Ямала агентству «Новый день» сообщали, что 550 млн рублей, которые изначально были предусмотрены для фонда на 2019 год, пойдут на продолжение строительства храма в Салехарде на набережной Шайтанки и на медресе в Новом Уренгое – школу, которая сгорела во время пожара еще несколько лет назад. Эти 550 млн рублей фонд уже получил. На что нужно еще 250 млн рублбей – пока непонятно.

Растут также и субсидии для другого околоправительственного фонда – РИФ «Ямал». Дополнительно к 250 млн рублей, которые были изначально предусмотрены бюджетом на 2019 год, предполагается выделить еще два транша – 15 млн рублей и 28 млн рублей.

Увеличатся на 200 млн рублей бюджетные субсидии и еще одному фонду, отчетности которого нет в открытом доступе – «Российский центр освоения Арктики», который недавно власти Ямала назвали куратором проекта по продлению Северного широтного хода.

Итого дополнительно в 2019 году выдадут этим трем организациям порядка полумиллиарда рублей.

«Фонду жилищного строительства Ямала», экс-директор которого Виктор Калашников подозревается в растрате и присвоении, увеличат субсидии на 8,8 млрд рублей. Новые траты пойдут в том числе на рекламируемое губернатором Ямала Дмитрием Артюховым арендное жилье – недвижимость, например, для специалистов, которые прибыли на Ямал и не имеют своего жилья.

Куда пойдут остальные средства дополнительных поступлений в бюджет Ямала в 2019 году – пока выяснить не удалось. Редакция отправит запрос в правительство ЯНАО с просьбой прокомментировать источники дополнительных доходов и цели, на которые будут потрачены средства.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 18.03.19

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