Чиновники Ямала разделили бюджетные деньги по фондам и статьям

Бюджет Ямала в 2019 году будет бездефицитным: доходы и расходы составят 175,2 млрд рублей. Несмотря на это по-прежнему «заморожены» соцвыплаты бюджетникам на оздоровление до 2020 года, которые отменял ещё экс-губернатор Дмитрий Кобылкин в период дефицитного бюджета. Об этом свидетельствует проект бюджета на ближайшие три года – до 2022 года, сообщает агентство «Новый День».

Деньги для Тюмени

Бюджет Ямала отдаст в бюджет Тюменской области в 2019 году 26,6 млрд рублей. Напомним, бюджет совместной программы «Сотрудничество», которую формируют из трёх регионов, составляет на 2019 год всего 21,2 млрд рублей. То есть Ямал один способен оплачивать все проекты программы, которые реализуются в трёх регионах «матрёшки».

Прогнозы

Прогнозы экономистов Ямала в целом благоприятны для нефтяников и газовиков. В регионе начал работать завод «Ямал СПГ», запускаются новые участки месторождений, будет расти добыча нефти, газа и газового конденсата. При этом чиновники ожидают, что из-за роста цен вследствие повышения НДС жители округа будут совершать меньше покупок, замедлится товарооборот.

Доходы

Самая крупная сумма налогов в бюджете – налог на имущество организаций. Он составит в 2019 году 67 млрд рублей. Налог на прибыль на втором месте – 63,5 млрд рублей. Напомним, Ямал отчисляет один налог процента на прибыль в бюджет РФ. От этого регион теряет 3,7 млрд рублей. В бюджет Тюменской области идёт тоже этот налог. И третий крупный источник денег для ЯНАО – это кошельки граждан, а именно НДФЛ – ещё 34 млрд рублей.

Расходы

Рассмотрим некоторые категории расходов отдельно. Традиционно ямальский бюджет направляет крупные суммы некоммерческим фондам и структурам в виде субсидий. В 2019 году таких траншей тоже будет достаточно.

Общегосударственные вопросы. Это расходы на депутатов и чиновников. На губернатора и заместителей будет израсходовано 123 млн рублей. На депутатов заксобрания Ямала и спикера – примерно также. На функционирование правительств и местных администраций предусмотрено порядка 800 млн рублей. На функционирование дум – 558 млн рублей. На проведение выборов и референдумов потратят примерно 348 млн рублей, в том числе на избиркомы – 245 млн рублей.

Национальная экономика. Сельское хозяйство. В 2019 году эта отрасль потребует 2,8 млрд рублей. В том числе на оленеводство направят 914 млн рублей. На рыболовство, в том числе на дорогостоящие программы по выращиванию мальков – миллиард рублей. Большая сумма – порядка 323 млн рублей – потребуется на вакцинацию животных, в том числе и от сибирской язвы.

Национальная экономика. Транспорт. Общая сумма расходов: 7,1 млрд рублей. За счёт бюджета в 2019 году планируется реконструировать аэропорт в Тольке – на него выделят 500 млн рублей. В проекте довольно размыто описано назначение субсидии одному из многочисленных непрозрачных правительственных фондов – РИФ «Ямал». Документ сообщает, что 250 млн рублей структура получит в виде доброворльного имущественного взноса на развитие автомобильного и железнодорожного транспорта.

На субсидии авиакомпании для полётов между городами субъектов чиновники дадут 3,6 млрд рублей. На межмуниципальные маршруты ещё 654 млн рублей рублей. Традиционно большинство субсидий на перелёты получает окружная авиакомпания «Ямал», для которой утверждают льготные тарифы.

Предназначение ещё одного миллиарда в этом разделе описано размыто – это расходы на ГЧП. Возможно, этот миллиард предназначен для возведения моста через Обь, он станет частью Северного широтного хода (как раз будет строиться по схеме государственно-частного партнёрства). «В 2019 году на строительстве мостового перехода в районе Салехарда запланированы работы по отсыпке автомобильных подходов к автодорожным эстакадам и устройству опор автодорожных эстакад», – говорится в материалах правительства Ямала.

Дорожный фонд составит 10,8 млрд рублей. Это ремонт различных трасс.

Национальная экономика. Другие вопросы. КМНС. Структура, о которой мало что известно – «Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера» – получит 18,6 млн рублей. «Ассоциация «Ямал-потомкам!» может рассчитывать на 18 млн рублей. Согласно проекту бюджета, в общем силе рахсодов также 476 млн рублей уйдёт на обеспечение работы факторий.

Национальная экономика. Другие вопросы. Инновации. И ещё один фонд, который не отчитывается о тратах средств в публичном доступе – «Агентство инфраструктурного и промышленного развития Ямала» – получит 94 млн рублей.

Национальная экономика. Другие вопросы. Подведомственные замгубернатора Александру Мажарову структуры не останутся без бюджетов в 2019 году. Фонду «Сотрудничество Ямала», который строит храм в Салехарде, должны отдать 550 млн рублей. Ещё 145 млн рублей выдадут «Центру освоения Арктики».

ЖКХ. Общий объём раходов по разделу – 27,8 млрд рублей. В него входят и субсидии ресурсникам, и субсидии на капремонт, и средства на жилищные программы.

На обеспечение доступным жильем ямальцев потратят, например, 6,3 млрд рублей. В том числе 5,5 млрд рублей отдадут «Фонду жилищного строительства», где не так давно нашли коррупцию.

Очень большая сумма – 14,5 млрд рублей – направляется на субсидии коммунальщикам, в том числе и оператору по обращению с мусором. На Ямале работает крупный холдинг – «Ямалкоммунэнерго», который имеет аффилированные структуры во всех муниципалитетах. Компании занимаются электро, водо и теплоснабжением ямальцев. Регоператор тоже будет связан с владельцами этих структур.

В этом же разделе – средства на реконструкцию канализационных очистных сооружений в Салехарде – 267,5 млн рублей. Напомним, жители города периодически чувствуют запах сточных вод, более того, фекалии сливают неочищенными в местную реку.

На благоустройство, которое сейчас активно пиарят во всех муниципалитетах, потратят 3,7 млрд рублей.

Образование. На эти цели из бюджета Ямала в 2019 году потратят 29,6 млрд рублей.

Культура. На неё израсходуют чуть более двух млрд рублей.

Здравоохранение. Эта статья потребует из бюджета 18 млрд рублей, что на 22 процента выше уровня 2018 года. В эти расходы входит и оснащение больниц, и покупка лекарств и вакцин, и оснащение поликлиник, и санавиация, и ремонт медучреждений. В том числе 91 млн рублей потратят на оборудование для трёх центров онкологической помощи в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде.

Соцполитика. Тут сумма расходов превысит 23,2 млрд рублей. Это многочисленные выплаты, пособия, материальная помощь и доплаты ямальцам, а также обслуживание соцучреждений. В том числе в 2019 году уйдёт около 168 млн рублей на ежемесячные и единовременные выплаты молодым специалистам, врачам остродефицитных специальностей и сельским медикам.

Физкультура и спорт обойдутся бюджету Ямала в 2019 году в 1,8 млрд рублей.

СМИ. Традиционно на Ямале на этот раздел финансовоёмкий. На 2019 год предусмотрено 1,5 млрд рублей. Большая часть уйдёт на телекомпании, в том числе, очевидно, на «Ямал-Регион». Кроме того, чиновники намерены и дальше увеличивать пристуствие нужных им сообщений в соцсетях и блогах: «Планируется продолжить работу по увеличению объёма авторских материалов в сети Интернет, создания дополнительных интернет-ресурсов, активное использование социальных сетей и популярных пабликов», – говорится в пояснительной записке к бюджету.

Кроме того, несмотря на недовольство и протесты оппозиции чиновники Ямала продолжают спонсировать тюменские СМИ: «Тюменская правда» и «Тюменские известия» получат почти 11 млн рублей.

На мониторинги и исследования бюджет Ямала продолжит тратить деньги: в 2019 году 24,2 млн рублей.

Таков беглый анализ проекта бюджета Ямала на ближайшую трёхлетку. В ноябре документ должны рассмотреть депутаты заксобрания. Обычно у них возникает крайне мало вопросов к финансистам и проект принимается в исходном виде.

Салехард, служба информации

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