В громком деле ямальского коррупционера фигурирует известный тюменский политик

Прокуратура Ямала раскрыла фабулу уголовного дела в отношении экс-главы Фонда жилищного строительства Ямала Виктора Калашникова. Он, по версии надзорной инстанции, приобрёл непригодные для жилья, недостроенные дома у подрядчика. В итоге бюджетные деньги были потрачены зря. Кроме того стало известно, что в уголовном деле фигурирует известный тюменский политик.

В материалах дела речь идёт о жилье в посёлке Уренгой Пуровского района. В 2012-2013 годах Фонд заключил с подрядчиком договоры для строительства там 12 домов. Общая сумма, которую должны были получить строители – 513,4 млн рублей. Однако подрядчик сорвал сроки, и в январе 2015 года Фонд обратился в суд. На тот момент строители уже получили из бюджета 242,6 млн рублей. В иске также просили вернуть 48,6 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Однако судебный спор быстро прекратили – подозреваемый в коррупции экс-директор Фонда Виктор Калашников заключил с застройщиком мировое соглашение. По нему 12 недостроенных домов перешли к Фонду. А подрядчик получил ещё дополнительно 112,9 млн рублей. Проценты с него никто взимать не стал. «То есть дома приобрели за 355,5 млн рублей. В дальнейшем строительство указанных объектов не осуществлялось», – рассказывают в прокуратуре Ямала.

Подрядчиком, по данным агентства «Новый День», стал «Трестгеострой». Сейчас компания находится в стадии ликвидации. При этом крупная доля в компании принадлежит известному тюменскому политику и бизнесмену Андрею Брехунцову – потомственному геологу, сыну Анатолия Брехунцова, президента компании «Сибнац». Фирма возводила дома кквартала малоэтажной застройки в границах улицы Геологов и набережной реки Пур, говорится в материалах суда.

Те самые недостроенные дома в посёлке Уренгой в 2018 году обследовали эксперты – «Тюменский архитектурно-реставрационный союз». Вывод был такой: объекты находятся в аварийном состоянии и для жилья непригодны. Придётся выделить ещё деньги, чтобы снести их.

Агентство «Новый День» уже сообщало, что в отношении Виктора Калашникова возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». В прокуратуре подчёркивают, что материалы для возбуждения дела отправили в управление МВД именно они.

Ранее в пресс-службе окружного полицейского Главка рассказали, что дела также возбуждено по статье «присвоение и растрата». Там сообщали, что Калашников «похитил бюджетные средства, выделенные в рамках госконтрактов на строительно-монтажные работы социально-значимых объектов».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 02.10.18

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