Бывший ямальский чиновник пустился в бега из-за дела Калашникова

В громком уголовном деле экс-главы фонда жилищного строительства Ямала Виктора Калашникова есть фигуранты из числа чиновников. Это бывший директор и сотрудник «Дирекции капстроительства и инвестиций ЯНАО». Причём один из них скрывается. Оба они, по версии источников агентства «Новый День», причастны к нарушениям при строительстве в Аксарке и Лабытнанги.

Как стало известно агентству, следствие разыскивает экс-руководителя «Дирекции капстроительства» Константина Париенко. Он возглавлял структуру до 2016 года. По версии собеседника агентства, он мог способствовать возведению по завышенной цене социального объекта в административном центре Приуральского района и в Лабытнанги. Кроме того, в ноябре силовики задержали начальника отдела дирекции Дениса Мышьякова. Его подозревают в пособничестве в присвоении бюджетных денег. Сейчас правоохранители добиваются заключения его под стражу. Как рассказывает собеседник в силовых структурах, знакомый с ситуацией, семья Мышьякова проживает в Тюмени, хотя и работал он в Салехарде. Мышьяков имеет возможность в любой момент скрыться, поехать в Тюмень и избавиться от доказательств своей вины, а также связаться с г-ном Париенко.

Кстати, Константин Париенко тоже из Тюмени. И это уже третий фигурант из соседнего региона.

Бывший глава «Фонда жилищного строительства Ямала» Виктор Калашников находится под стражей с сентября 2018 года. Его подозревают сразу в нескольких преступлениях: присвоении и растрате и злоупотреблении полномочиями. Новый год он должен встретить в СИЗО. Ранее уже описывался один из эпизодов, которые составляют уголовное дело г-на Калашникова. Фонд незаконно выплатил подрядчику 355 млн рублей за дома в посёлке Уренгой, которые были недостроены и фактически непригодны для жилья. Как ранее рассказывало агентство «Новый День», эту недвижимость строила компания «Трестгеострой». Крупная доля в ней принадлежит известному тюменскому политику и бизнесмену Андрею Брехунцову – потомственному геологу, сыну Анатолия Брехунцова, президента компании «Сибнац».

Ранее в правительстве Ямала отказались отвечать на вопросы агентства «Новый День» о вскрытых хищениях в рамках госконтрактов.

Это уже не первый случай бегства бывших ямальских чиновников. Как уже рассказывало агентство «Новый День», в федеральном розыске находится экс-директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Варакин. Когда он уходил с поста, власти также не сообщали, что это связано с коррупционными нарушениями. Либо правительство об этом не знало, либо не желало говорить.

фото – скрин телекомпания «Луч»

Салехард, служба информации

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