Появились подробности дела экс-директора Фонда жилищного строительства Ямала (ВИДЕО)

В ямальском полицейском Главке официально прокомментировали задержание бывшего директора Фонда жилищного строительства Ямала Виктора Калашникова. Также опубликовано оперативное видео задержания. Ранее сообщалось, что Калашников задержан по подозрению в присвоении и растрате. Сейчас он находится под стражей.

В пресс-службе МВД Ямала раскрыли подробности расследования. В материалах дел речь идёт как раз о том периоде, когда Калашников возглавлял Фонд жилищного строительства. «Злоумышленник с 2014 по 2015 год похитил бюджетные средства госконтрактов. Деньги предназначались для строительства социально-значимых объектов. Бюджету округа нанесён ущерб – более 400 млн рублей», – рассказали в полиции. Там добавили, что изъяли документы, которые подтверждают «противоправную деятельность злоумышленника».

По материалам расследования возбуждено сразу три уголовных дела следователями полиции (отдел по расследованию организованной преступной деятельности). Квалификация дел: ч. 4 ст. 160 УК (присвоение и растрата) и ч.2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями).

В полиции отметили, что материалами по г-ну Калашникову занимались сотрудники управления экономической безопасности вместе с управлением ФСБ по Тюменской области и прокуратурой.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.09.18

В Салехарде приватизируют рынок. / Губернатор Моор рассмешил тюменскую элиту на собственной инаугурации (ФОТОРЕПОРТАЖ). / Экс-глава Фонда жилищного строительства Ямала пытался бежать от следствия, разыграв сердечный приступ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»