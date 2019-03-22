Экс-директор ямальского фонда останется за решеткой до мая

Суд продлил срок содержания под стражей бывшему директору Фонда жилищного строительства Ямала Виктору Калашникову. Судебное заседание состоялось в четверг, 21 марта 2019 года. Виктор Калашников должен остаться в СИЗО до 3 мая. Он обвиняется в преступлении, которое описано в части 4 статьи 160 УК (присвоение или растрата).

О задержании экс-главы фонда стало известно в сентябре 2018 года – с того периода он находится под стражей. Как ранее рассказывало агентство «Новый День», уголовное дело г-на Калашникова многоэпизодное и фигурируют в нем не только окружные чиновники, но и строители.

Один из эпизодов касается строительства домов в поселке Уренгой. Фонд под его руководством отдал строителям 355 млн рублей за недостроенные дома. Они непригодны для жилья. Застройщик – «Трестгеострой». Крупная доля в компании принадлежит известному тюменскому политику и бизнесмену Андрею Брехунцову – потомственному геологу, сыну Анатолия Брехунцова.

Кроме того, известно, что в деле есть еще два фигуранта – экс-сотрудники ГКУ «Дирекция капстроительства Ямала». Это бывший глава структуры Константин Париенко – он находится в бегах. И его подчиненный Денис Мышьяков (находится под стражей). Их подозревают в том, что они способствовали строительству по завышенной цене объектов на Ямале и завышении цен поставки оборудования. Фонд жилищного строительства Ямала, который в тот момент возглавлял Калашников, выступал застройщиком. Глава полиции Ямала Александр Удовенко накануне раскрыл подробности этих эпизодов: злоумышленники сумели похитить 40 и 50 млн рублей во время строительства агрокомплекса в селе Аксарка и детсада в Лабытнанги.

Салехард, служба информации

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