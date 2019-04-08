Бывший чиновник Ямала претендует на пост министра в другом регионе

Чиновник с Ямала, бывший руководитель «Фонда жилищного строительства ЯНАО», хочет стать главой министерства в другом регионе. Виталий Зайцев, который работал в фонде после Виктора Калашникова, претендует на пост министра строительства Нижегородской области. Об этом сообщалось на сайте правительства региона 5 апреля 2019 года.

Г-н Зайцев ушел из фонда в октябре 2018 года. Тогда как раз стало известно, что его предшественника – Виктора Калашникова – силовики подозревают в коррупционных преступлениях.

«Фонд жилищного строительства ЯНАО» сейчас возглавляет новоуренгоец Денис Колесниченко.

Как ранее рассказывало агентство «Новый День», в фонде найдены масштабные нарушения – его работу изучает и Счетная палата, и прокуратура Ямала, и МВД. В деле Калашникова фигурируют также окружные чиновники – сотрудники ГКУ «Дирекция капстроительства Ямала». Это бывший глава структуры Константин Париенко – он находится в бегах. И его подчиненный Денис Мышьяков (находится под стражей). Прокуратура озвучивала подробности одного из преступных эпизодов: фонд купил непригодные для жилья дома у застройщика. Теперь их придется сносить. Полиция, которая расследует дела по присвоению и растрате, не раскрывала фабулу, сообщая лишь, что г-н Калашников похитил средства госконтрактов.

Салехард, Нижний Новгород, служба информации

Салехард, Нижний Новгород. Другие новости 08.04.19

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