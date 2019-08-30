На Ямале накануне процесса отпустили домой склонного к побегам Калашникова

Подозреваемого в коррупции экс-главу фонда жилищного строительства ЯНАО Виктора Калашникова отпустили домой из-под стражи. Решение о смене меры пресечения в четверг, 29 августа 2019 года, принял суд. Об этом агентству «Новый День» сообщил собеседник, знакомый с ходом расследования. Из зала суда г-н Калашников ушел домой самостоятельно, без сопровождения сотрудников ФСИН. И это при том, что один из эпизодов дела готовится к передаче в суд – то есть вскоре может начаться процесс.

По данным агентства, вопрос о продлении содержания под стражей рассматривался в окружном суде. Судья Сергей Палей принял решение изменить меру пресечения для г-на Калашникова на домашний арест. По версии суда, следователи допустили процессуальные нарушения – адвокаты и сам Калашников уже три месяца читают уголовное дело и все еще с ним не ознакомились полностью.

Очевидно, суд рассчитывает, что второй раз г-н Калашников сбегать не будет. Напомним, в самом начале расследования экс-директор Фонда пытался скрыться, он сбежал из больницы, его задержали на границе с Казахстаном. Кроме того, в пользу содержания под стражей может говорить тот факт, что другой фигурант дела – бывший глава ГКУ «Дирекция капстроительства и инвестиций ЯНАО» Константин Париенко уже находится в бегах.

Примечательно, что решение об освобождении из-под стражи Калашникова уже оспаривалось: в июне 2019 года экс-главу Фонда суд тоже отпускал домой. Тогда прокуратура подала апелляцию и смогла выиграть, настаивая на том, что Калашников сможет воздействовать на фигурантов дела. Пока неясно, будет ли на этот раз надзорная инстанция подавать апелляцию.

Экс-главу Фонда жилищного строительства Ямала Виктора Калашникова задержали в начале сентября 2018 года, то есть почти год назад. Его подозревают в присвоении или растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). В материалах расследования много эпизодов. Один из них, как стало известно агентству «Новый День», будет выделен в отдельное производство. Скорее всего, его в ближайшее время направят в суд.

Новый эпизод

Речь идет об эпизоде, о котором не было известно широкой общественности. Как рассказал собеседник агентства «Новый День», знакомый с ходом расследования, это очередное нарушение в программе переселения из ветхого и аварийного жилья. На этот раз – спущенные впустую десятки миллионов якобы на строительство домов в поселке Харп. Калашников, по версии следствия, перечислил компании «Ямалгазспецстрой – Жилье» порядка 60 млн рублей за подготовку свайного поля. Фактически это свайное поле уже давно там было, причем сразу было известно, что строить на нем дома нельзя.

Как было сказано выше, в уголовном деле Калашникова фигурируют и сотрудники дирекции капстроительства. Помимо г-на Париенко это Денис Мышьяков.

Салехард, служба информации

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